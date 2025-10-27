Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra.

Imagen generada con IA

Orden en casa

Las mejores columnas de baño para tener tus productos de higiene ordenados en poco espacio

Aprovechar el espacio en el baño es posible con columnas que combinan diseño y almacenamiento, pero no todas ofrecen la misma resistencia ni facilidad de organización para mantener todo en orden.

Redacción De Tiendas

Lunes, 27 de octubre 2025, 08:49

Aprovechar cada centímetro del baño resulta fundamental cuando el espacio es limitado y las necesidades de almacenaje aumentan. Las columnas de baño ofrecen una solución vertical para mantener productos de higiene, toallas y pequeños accesorios siempre a mano, sin sacrificar el estilo ni la funcionalidad. El diseño compacto de estos muebles facilita la organización y ayuda a crear una atmósfera ordenada, incluso en baños pequeños o medianos.

COLUMNA DE BAÑO SUSPENDIDA HABITDESIGN DAKOTA



Con líneas depuradas y acabado Nordik, esta columna suspendida de Habitdesign aporta un toque actual al baño. Su formato vertical de 30 x 140 x 25,5 cm incluye dos puertas y tres estantes, creando cuatro compartimentos amplios que facilitan la organización diaria sin ocupar espacio en el suelo.

ARMARIO DE BAÑO CON ESTANTES AJUSTABLES DE VASAGLE



Con un formato vertical de 170 cm y acabado en blanco nube, este armario de baño VASAGLE destaca por su diseño minimalista y funcional. Sus seis compartimentos, junto con un cajón y estantes ajustables, permiten organizar productos de higiene, toallas y pequeños accesorios según las necesidades de cada usuario.

ARMARIO BLANCO DE BAÑO VASAGLE CON CAJONES Y PUERTAS



Más que un simple armario, este mueble de baño VASAGLE en formato compacto de 30 x 60 x 110 cm combina dos cajones amplios y dos puertas para almacenar tanto productos cotidianos como artículos de repuesto. El estante interior ajustable se adapta a objetos de distintas alturas, facilitando la organización según las necesidades del hogar.

ARMARIO AUXILIAR DE BAÑO SOBUY CON ESTANTES REGULABLES



Gracias a su estructura vertical y formato estrecho, este mueble de baño SoBuy en color blanco aprovecha cada rincón sin recargar el ambiente. fabricado en MDF resistente al agua, soporta la humedad diaria y mantiene su aspecto impecable. Sus dimensiones compactas (20 x 180 x 20 cm) permiten instalarlo incluso en espacios reducidos.

COLUMNA AUXILIAR DE BAÑO KLEANKIN CON ESTANTES ABIERTOS



Con un diseño vertical y compacto, el armario auxiliar de baño kleankin en blanco aprovecha espacios reducidos sin recargar el ambiente. Sus tres estantes abiertos en la parte superior permiten tener a mano productos de uso diario, mientras que la zona inferior con puerta y estante ajustable ayuda a organizar objetos de diferentes tamaños.

ARMARIO AUXILIAR DE BAÑO KLEANKIN CON ESTANTES AJUSTABLES



Aprovechando su diseño vertical innovador, el mueble de baño blanco Kleankin es ideal para espacios pequeños. Con cuatro estantes abiertos, un cajón y dos armarios con estantes ajustables, ofrece funcionalidad para organizar toallas y artículos de tocador de manera accesible. La superficie laminada resistente a la humedad es fácil de limpiar, y el sistema anti-vuelco garantiza estabilidad y seguridad.

ARMARIO AUXILIAR DE BAÑO CON CESTO DE SOBUY



Con un diseño vertical compacto y acabado en blanco, este armario alto de baño SoBuy destaca por su estructura robusta en MDF y pino, capaz de soportar hasta 70 kg. Sus dimensiones permiten aprovechar espacios estrechos, mientras que los seis estantes y dos cajones ofrecen una solución versátil para almacenar desde productos de higiene hasta toallas.

COLUMNA DE BAÑO CON CAJÓN DE HOMCOM



Aprovechando su diseño vertical de líneas limpias, la columna de baño HOMCOM en blanco ofrece soluciones inteligentes para baños modernos. Sus dimensiones de 40 x 30 x 165 cm y estructura compacta permiten instalarla en espacios reducidos sin perder capacidad de almacenaje. Incorpora dos estantes abiertos, un cajón y un armario cerrado con estante regulable, adaptándose a objetos de diferentes tamaños.

ARMARIO AUXILIAR MODERNO HOMCOM PARA BAÑO



Con su diseño alto y seis puertas, este mueble auxiliar de baño HOMCOM en blanco proporciona una solución moderna para quienes buscan organización y estilo. Fabricado en MDF resistente, incorpora estantes ajustables y detalles en vidrio que aportan un toque elegante, mientras que el sistema antivuelco y las patas antideslizantes refuerzan la seguridad en el hogar.

ARMARIO MULTIFUNCIONAL DE HOCSOK PARA BAÑO



Gracias a su formato de 170 cm de alto y estructura robusta en MDF, este armario columna HOCSOK ofrece gran capacidad sin perder elegancia. Cuenta con cuatro puertas, dos cajones y estantes internos para organizar productos de higiene o textiles de baño en diferentes niveles. El acabado blanco y los detalles modernos permiten integrarlo en diversos estilos.

