Walter Salles cuando recibió el Goya a la Mejor película ibereoamericana.

Walter Salles recogerá en Donostia el Gran Premio Fipresci

El galardón de los críticos a la mejor película del año se entregará en la gala inaugural del Zinemalia

Teresa Flaño

Martes, 2 de septiembre 2025, 12:43

Walter Salles recogerá en Donostia el Gran Premio Fipresci a la mejor película del año 2025 por 'Aún estoy aquí'. El director brasileño asistirá a ... la gala inaugural del Zinemaldia, escenario en el que la Federación Internacional de Críticos de Cine, la asociación más antigua de profesionales de este gremio que este año celebra su centenario, entregará su galardón. El acto tendrá lugar el 19 de septiembre y ese mismo día se programará una proyección del filme.

