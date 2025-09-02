Walter Salles recogerá en Donostia el Gran Premio Fipresci a la mejor película del año 2025 por 'Aún estoy aquí'. El director brasileño asistirá a ... la gala inaugural del Zinemaldia, escenario en el que la Federación Internacional de Críticos de Cine, la asociación más antigua de profesionales de este gremio que este año celebra su centenario, entregará su galardón. El acto tendrá lugar el 19 de septiembre y ese mismo día se programará una proyección del filme.

Este reconocimiento se suma a la larga lista de premios que la película, que se pudo ver en la sección Perlak de la pasada edición del Zinemaldia presentada por el propio director, ha obtenido desde su estreno en la Mostra de Venecia hace ahora un año y entre los que destacan el Oscar a la Mejor película internacional (también optó al mejor largometraje y la protagonista Fernanda Torres estuvo nominada a la mejor actriz) y el Goya a la Mejor película iberoamericana.

Las otras cuatro finalistas han sido 'The Brutalist', de Brady Corbet; 'Sirāt', de Oliver Laxe, 'O agente secreto', de Kleber Mendonça Filho, que participará en Perlak; y 'Sinners', de Ryan Coogler. En la votación han participado 739 críticos de 75 países, que han elegido esta producción entre Brasil y Francia de entre todas las estrenadas desde el 1 de julio de 2024.

Historia real

'Aún estoy aquí' narra la historia real de Eunice y Rubens Paiva durante la dictadura militar de Brasil. La película, basada en las memorias del hijo de la pareja, Marcelo Rubens Paiva, se enfoca en la desaparición del diputado Rubens Paiva en 1971 y la posterior lucha de su esposa por encontrarlo y hacer memoria del pasado.

Ainda estou aquí, producida por Videofilmes y RT Features (Brasil) y Mact Productions (Francia) se estrenó en España de la mano de Vértigo Films el pasado mes de febrero.

Desde su creación en 1999 han recibido el Gran Premio FIPRESCI películas de cineastas de la talla de Maren Ade, Pedro Almodóvar, Paul Thomas Anderson, Alfonso Cuarón, Jean-Luc Godard, Ryusuke Hamaguchi, Michael Haneke, Aki Kaurismäki, Yorgos Lanthimos, Richard Linklater, Terrence Malick, George Miller, Jafar Panahi y Chloé Zhao.