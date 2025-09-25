«Pensaba que nadie me entendería, tenía miedo de la reacción del público»

Las pantallas de Donostia acogen la historia real de Zhao Xiaohong, quien se interpreta a sí misma bajo el nombre de Hong en el filme ... dirigido por Xiaoyu Qin. La película, titulada 'Her Heart Beats In Its Cage' (Su corazón late en su jaula), a competición en la Sección Oficial, narra la vida de una mujer que, tras matar a su marido, pasa diez años en una cárcel de mujeres en China. «Es una película basada en mi experiencia personal. La mayoría de las imágenes y escenas que aparecen en pantalla las he vivido yo misma, gracias al trabajo junto al director», explicó Xiaohong ayer en rueda de prensa.

Después de cumplir diez años de condena por el asesinato de su marido, Hong consigue la oportunidad de reducir su pena. Sin embargo, su regreso no es sencillo: su hijo Lele, criado por su abuela, nunca ha estado preparado para vivir con su madre. La película refleja así el difícil reencuentro de Hong con su familia y su intento por reconstruir su vida. La historia llegó directamente hasta el director Qin Xiaoyu, quien en un principio acudió a la cárcel para realizar un documental y entrevistar a varias internas. Allí conoció a Zhao, que estaba a pocos días de recuperar la libertad, y quedó profundamente impactado por su relato. Fascinado por la fuerza de su experiencia, decidió convertirla en el eje de un largometraje.

Para Xiaohong, debutar como actriz principal interpretando su propia historia ha sido una experiencia profundamente emotiva. «Pensaba que nadie me entendería nunca y tenía miedo de cómo reaccionaría la gente, pero quería transmitir mi verdad», confesó. Además, añadió que ver al público reunido para presenciar la película le hizo sentir que todo el esfuerzo había valido la pena. Como sorpresa, durante la rueda de prensa, la madre mostró en su móvil un vídeo de su hijo agradeciendo a la prensa que hubiera visto la película.