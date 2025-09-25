Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La actriz Zhao Xiaohong y el director Qin Xiaoyu Lobo Altuna

«Pensaba que nadie me entendería, tenía miedo de la reacción del público»

'Her Heart Beats In Its Cage' relata la historia de Zhao Xiaohong, la mujer que pasó diez años alejada de su hijo tras matar a su marido

Josu Collantes

Donostia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 09:48

Las pantallas de Donostia acogen la historia real de Zhao Xiaohong, quien se interpreta a sí misma bajo el nombre de Hong en el filme ... dirigido por Xiaoyu Qin. La película, titulada 'Her Heart Beats In Its Cage' (Su corazón late en su jaula), a competición en la Sección Oficial, narra la vida de una mujer que, tras matar a su marido, pasa diez años en una cárcel de mujeres en China. «Es una película basada en mi experiencia personal. La mayoría de las imágenes y escenas que aparecen en pantalla las he vivido yo misma, gracias al trabajo junto al director», explicó Xiaohong ayer en rueda de prensa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros
  2. 2 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  3. 3

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  4. 4

    Los clubes quieren cambiar el calendario para evitar la fuga de los más jóvenes
  5. 5

    El mundo del cine y Donostia se vuelcan en contra del genocidio en Gaza en una multitudinaria manifestación
  6. 6

    Las tres capitales vascas no podrán abrir ningún piso turístico más el próximo año
  7. 7 Condenan a pagar 9,3 millones de euros a un pasajero que sufrió un derrame cerebral en un vuelo a Madrid
  8. 8 El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Mallorca. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  9. 9

    El Grupo Hotusa adquiere el hotel Amara Plaza de San Sebastián
  10. 10

    Osakidetza incorporará psicólogos en cuatro ambulatorios de Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Pensaba que nadie me entendería, tenía miedo de la reacción del público»

«Pensaba que nadie me entendería, tenía miedo de la reacción del público»