Los nuevos filmes de Bertrand Bonello, Takashi Miike y Denis Côté, en Zabaltegi-Tabakalera 67. Zinemaldia - Festival de Cine de San Sebastián Diecinueve títulos, incluyendo cortos, mediometrajes y una serie, competirán en la sección del Zinemaldia RICARDO ALDARONDO Viernes, 23 agosto 2019, 12:46

Con algunos filmes que ya han competido en las secciones principales de festivales como Cannes y Berlín, a cargo de directores de renombre como Bertrand Bonello y Takashi Miike; cuatro estrenos mundiales dirigidos por Maddi Barber, Andrés di Tella, Izibene Oñederra y Justin Webster; y un concepto abierto de los formatos que incluye cortos, mediometrajes y una serie, se conforma la selección de Zabaltegi-Tabakalera para el próximo Festival de Cine de San Sebastián.

Diecinueve títulos competirán por el premio Zabaltegi-Tabakalera, dotado con 20.000 euros, 6.000 para el director de la película y los 14.000 restantes para su distribuidor en España.

Entre los directores con más renombre de la selección se encuentran Bertrand Bonello y Takashi Miike, que presentaron sus nuevas películas en la pasada Quincena de Realizadores de Cannes. Después de optar a la Concha de Oro con 'Nocturama' (2016) y de llevar 'Sarah Winchester, ópera Fantôme' (2016) a Zabaltegi-Tabakalera, el francés Bertrand Bonello volverá a esta última sección con 'Zombi Child', que arranca en 1962 en Haití y prosigue en la capital francesa 55 años después. Por su parte, el japonés Takashi Miike participará con 'Hatsukoi (First Love)' una historia en la que coinciden un boxeador, una prostituta, un policía corrupto y un yakuza, entre otros personajes reconocibles en la filmografía del prolífico director.

De la Sección Oficial de la última edición de Cannes emergieron la ópera prima de la directora francesa Mati Diop, 'Atlantique', que comienza cuando unos trabajadores de Dakar deciden echarse a la mar en busca de un futuro mejor y ganó el Gran Premio del Jurado; y 'The Wild Goose Lake' de Diao Yinan, quien ya había ganado en 2014 el Oso de Oro en Berlín con 'Black Coal'. En 'The Wild Goose Lake' reúne a un gánster en busca de redención y a una prostituta deseosa de recuperar su libertad.

En la competición de Berlín estuvo otro conocido director, el canadiense Denis Côté, con 'Répertoire des villes disparues', con la que se acerca a una minúscula localidad de Quebec donde acontecen sucesos extraños. Y también la directora alemana Angela Schanelec, compitió en Berlín y ganó el Oso de plata a la mejor dirección por 'I Was At Home, But...', la historia de una madre cuyo hijo desaparece sin dejar rastro durante diez días.

Los cuatro estrenos mundiales que presentará Zabaltegi-Tabakalera incluyen el nuevo filme del argentino Andrés di Tella, 'Ficción privada', que «indaga en la memoria familiar a través de la correspondencia que años atrás mantuvieron sus padres», indica el Festival. El cineasta regresa a San Sebastián después de mostrar en Zabaltegi '327 cuadernos' (2015), que contó con una instalación artística en Tabakalera, donde fue objeto de una retrospectiva en Foco ese mismo año. El británico Justin Webster, responsable de 'Muerte en León' (2016) y 'El fin de ETA' (2016), estrenará 'El fiscal, la presidenta y el espía', una serie de seis capítulos sobre la investigación del caso Nisman.

También serán estrenos mundiales el mediometraje de la navarra Maddi Barber, 'Urpean lurra', un mediometraje que vuelve a fijar su mirada en la presa de Itoiz, tras el corto '592 metroz goiti' (2018) que también participó en Zabaltegi-Tabakalera. El cuarto estreno mundial de la sección será 'Lursaguak (Escenas de vida)', de Izibene Oñederra (Azkoitia, 1979), que forma parte de Kimuak, y que ya estuvo en el Velódromo con 'Hotzanak, For Your Own Safety' (Zabaltegi, 2013) y 'Kutxa Beltza', uno de los segmentos del filme colectivo 'Kalebegiak' (2016).

Además Anthony Marciano (Francia, 1979) protagonizará en Zabaltegi-Tabakalera el estreno internacional de su tercer largometraje, 'Play', sobre un joven que retrata a toda una generación a través de su videocámara.

El francés Jean-Gabriel Périot, que participó en Nuevos Directores con 'Lumières d'été' (2016) y en Zabaltegi-Tabakalera con 'Une jeunesse alemande' (2015) y 'Song for the Jungle' (2018), volverá a esta sección con 'Nos défaites / Our Defeats', «un retrato de nuestras relaciones con la política a través de un juego de reinterpretación», indica el Zinemaldia. La película pasó por Berlinale Forum, igual que 'Delphine et Carole, insoumuses', de la debutante Callisto McNulty (París, 1990), que «propone un viaje al corazón del feminismo de los años 70 mediante el encuentro entre la actriz Delphine Seyrig y la videoartista Carole Roussopoulos».

También se han programado tres cortometrajes que estuvieron en Berlinale Shorts. 'Blue Boy', que ganó el Oso de Oro en dicha sección gracias al retrato de siete trabajadores sexuales rumanos en la capital alemana, será la segunda participación del argentino Manuel Abramovich en Zabaltegi-Tabakalera, donde ya estuvo con 'Soldado' (2017) antes de que su proyecto 'El oasis' fuera seleccionado en 2018 para el programa Ikusmira Berriak. En segundo lugar, Martín Rejtman (Buenos Aires, 1961), cuyas obras han pasado por distintas secciones de San Sebastián y que este año será presidente del Jurado de Nest Film Students, mostrará 'Shakti', «sobre un chico que decide separarse de su novia el día en que fallece su abuela». El tercer y último filme de Berlinale Shorts será 'Leyenda dorada', también incluido en Kimuak y dirigido por Ion de Sosa (Urnieta, 1981) y Chema García Ibarra (Elche, 1980). Este último ganó una mención especial del Premio Zabaltegi-Tabakalera por su corto 'La disco resplandece' (2016).

El francés Damien Manivel, cuyo filme 'La nuit ou j'ai nagé' (2017) participó en la sección Orizzonti de Venecia y en Zabaltegi-Tabakalera, regresará con 'Les enfants d'Isadora', sobre cuatro mujeres que se reencuentran con el solo de danza que Isadora Duncan creó en 1913 tras la muerte de sus dos hijos. El largometraje acaba de ganar el Premio al mejor director en el Festival de Locarno, donde también se ha programado 'L'île aux oiseaux', nueva colaboración de Maya Kosa (Ginebra, Suiza, 1985) y Sergio da Costa (Lausana, 1984) en la que un joven redescubre el mundo en un centro de rehabilitación para pájaros. Anna Sofie Hartmann (Nakskov, Dinamarca, 1984), que debutó en Nuevos Directores con 'Limbo' (2014), vuelve con 'Giraffe', en la que explora las perspectivas de los trabajadores y habitantes de un espacio geográfico que cambiará para siempre por la construcción de un túnel para unir Alemania y Dinamarca. El filme se estrenó fuera de concurso en Locarno.

Las películas que competirán por el Premio Zabaltegi-Tabakalera

De Mati Diop 'Atlantique'

En la costa atlántica, una torre futurista a punto de ser inaugurada se alza sobre un barrio a las afueras de Dakar. Ada, de 17 años, está enamorada de Souleimane, un joven trabajador de la construcción. Pero ella ha sido prometida a otro hombre. Una noche Souleimane y sus compañeros desaparecen en el mar. Poco después regresan para atormentar a su antiguo vecindario tomando posesión de las novias que dejaron atrás. Algunos de los trabajadores han venido reclamando venganza y amenazan con quemar la torre si el promotor no paga sus salarios. Pero Souleiman ha regresado por Ada, para que puedan estar juntos por última vez.

De Manuel Abramovich 'Blue boy'

¿Qué buscás? ¿Me tenés ganas? Vamos a divertirnos... Siete trabajadores sexuales rumanos en Berlín son retratados mientras escuchan y reaccionan a grabaciones de sus propias experiencias. La cámara se vuelve cliente y el proceso de explotación se convierte en espectáculo, resaltando la inevitable performatividad de las relaciones de poder.

De Callisto Mcnulty 'Delphine et Carole, insoumuses'

El encuentro entre la mítica actriz Delphine Seyrig y la videoartista Carole Roussopoulos nos traslada al corazón del feminismo de los años 70. Cámara en mano, ambas se implicarán en luchas radicales con insolencia, intransigencia y mucho humor.

De Justin Webster 'El fiscal, la presidenta y el espia'

Un fiscal que investiga un atentado terrorista acusa a la presidenta argentina de conspirar con Irán. Cuatro días después lo encuentran muerto en su baño con un solo disparo en la cabeza. Alberto Nisman murió en Buenos Aires, pero la onda expansiva de su misterioso asesinato o suicidio se extendió por todo el mundo hasta Israel, Irán y EEUU. Serie de seis capítulos.

De Andrés Di Tella 'Ficción privada'

Un actor y una actriz leen, durante varios días y noches, la correspondencia entre Torcuato y Kamala, los padres del director de la película, él argentino, ella hindú. Las cartas atraviesan las décadas del 50 al 70, son de amor e idealismo, registran viajes por el mundo, hablan de socialismo y psicoanálisis, de dolor y sueños rotos. En el transcurso de las lecturas, se revela entre los actores una relación con semejanzas y diferencias. Mientras tanto, el director arma con su propia hija el rompecabezas de la memoria familiar, una historia privada del siglo veinte.

De Anna Sofie Hartmann

Un verano danés: los largos días se transforman en noches azules. Se construye un túnel para conectar Dinamarca y Alemania. Tres personas se encuentran y se separan de nuevo.

De Takashi Miike 'Hatsukoi / First Love'

Leo, un joven boxeador que atraviesa una mala racha, conoce a su 'primer amor', Monica, una chica que conserva su inocencia a pesar de ser prostituta y drogadicta. Lo que no sabe es que Monica se ha visto envuelta sin querer en una trama de tráfico de drogas, y los dos son perseguidos a lo largo de la noche por un policía corrupto, un yakuza, su némesis y una asesina enviada por las tríadas chinas. Todos sus destinos de entrecruzan.

De Angela Schanelec

Phillip, un niño de trece años de edad, desaparece de casa sin dejar rastro durante una semana. Cuando vuelve, su madre se enfrenta a preguntas que conducen a un cambio de visión de su propia vida. Ella y los profesores de su hijo sólo pueden adivinar qué estaba buscando el chico, quedando a merced de la naturaleza o acercándose a la muerte, movido por el fallecimiento de su padre. La madre fracasa ante la necesidad de aceptar que su hijo lleva una vida propia en la que tiene una influencia limitada.

De Maya Kosa, Sergio Da Costa 'L'île aux oiseaux'

Tras un largo periodo de aislamiento, Antonin, un joven que padece fatiga crónica, redescubre el mundo en un centro de rehabilitación para pájaros. En este extraño lugar los pájaros heridos y las almas perdidas cohabitan, arrullados por el ubicuo sonido de los aviones.

De Damien Manive 'Les enfants d'Isadora'

Tras la muerte de sus dos hijos en abril de 1913, la legendaria bailarina Isadora Duncan creó un solo de despedida titulado Mother en el que, en un momento de extrema ternura, una madre acuna a su hijo por última vez antes de dejarlo marchar. Un siglo después, cuatro mujeres se encuentran con la desgarradora danza.

De Ion De Sosa, Chema García Ibarra 'Leyenda dorada'

Un día de verano en la piscina municipal del pueblo: calor, adolescentes, familias, parejas, chapuzones, cañas y bocadillos en el bar. Una médium adolescente trata de localizar a alguien balanceando un péndulo sobre el mapa de España. En mitad de lo ordinario se cuela lo extraordinario: un chico está a punto de ahogarse y alguien le salva la vida llegando hasta él caminando sobre las aguas de la piscina. El milagro es aceptado con naturalidad por el resto de bañistas y la tarde veraniega continúa como si nada.

De Izibene Oñederra 'Lursaguak'

Como decía Hélène Cixous, vivimos precisamente esta época en que la base conceptual de una cultura milenaria está siendo minada por millones de topos de una especie nunca conocida.

De Diao Yinan 'Nan fang che zhan de ju hui/ The wild goose lake'

Zhou Zenong es un gánster que acaba de salir de la cárcel y se convierte en fugitivo esa misma noche, después de que una reunión de bandas acabe mal y provoque la muerte de un policía. Tratando de esconderse mientras se recupera de sus heridas, Zhou se encuentra con Liu Aiai, una prostituta que puede haber sido enviada para ayudarle, o bien para entregarlo al capitán de la policía a cambio de una cuantiosa suma. Perseguido por las bandas y por un dispositivo policial que parece abarcar toda la ciudad de Wuhan, Zhou deberá enfrentarse a los límites de lo que está dispuesto a sacrificar tanto por esa extraña como por la familia que dejó atrás.

De Jean-Gabriel Périot 'Nos défaites'

¿Qué fuerzas nos quedan para afrontar el caos del presente? Nos défaites ofrece un retrato de nuestra relación con la política a través de un juego de reinterpretación, a cargo de estudiantes de secundaria, de extractos de películas posteriores a mayo del 68, combinado con entrevistas de estos jóvenes actores. ¿Cómo perciben ellos el mundo en el que crecen? Y, sobre todo, ¿querrán cambiarlo, destruirlo o construir uno nuevo?

De Anthony Marciano 'Play'

En 1993, a la edad de 13 años, Max recibe su primera cámara de vídeo. Desde los 90 y hasta el presente, Max lo graba todo: sus amigos, sus éxitos, sus desilusiones, sus primeras veces... Lo esencial y lo superfluo. En vísperas de tomar la decisión más importante de su existencia, edita la película de su vida. La película de la vida de todos.

De Denis Côté 'Repertoire des villes disparues / Ghost town anthology'

En Irénée-les-Neiges, una pequeña y aislada localidad de 215 habitantes de Quebec, Simon Dube muere en un accidente de coche. La atónita gente del pueblo se muestra reacia a discutir las circunstancias de la tragedia. A partir de ese momento, tanto para la familia Dube como para el alcalde Smallwood y algunas otras personas, el tiempo parece perder su sentido y los días se prolongan sin fin. Algo desciende lentamente sobre la zona. En ese tiempo de luto y en mitad de la niebla, comienzan a aparecer extraños. ¿Quiénes son? ¿Qué está pasando?

De Martín Rejtman 'Shakti'

Federico decide separarse de Magda pero Magda le gana de mano. Federico cae en un pozo depresivo. Sin embargo, su vida empieza a cambiar cuando encuentra en el congelador de su casa unos knishes de papa congelados que le dio su abuela unos meses antes de morir.

De Maddi Barber 'Urpean Lurra'

Hace casi dos décadas el pantano de Itoiz inundó siete pueblos y tres reservas naturales en las laderas del Pirineo navarro. El grupo ecologista Solidari@s con Itoiz documentó en vídeo la lucha contra su construcción. Hoy, aquellos que estuvieron allí sueñan con la tierra que permanece bajo el agua. Sus voces y gestos se entrelazan para dar cuenta de un duelo individual y colectivo que se extiende hasta el presente.

De Bertrand Bonello 'Zombie Child'

Haití, 1962. Un hombre vuelve de entre los muertos para ser enviado al infierno de los campos de caña de azúcar. 55 años después, en el prestigioso internado de la Legión de Honor de París, una chica haitiana revela a sus nuevos amigos su secreto familiar, sin imaginar que esa extraña historia llevará a un compañero de corazón roto a hacer lo impensable