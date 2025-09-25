Miradas a la memoria y el dolor

La realidad y el dolor fueron ayer protagonistas del Zinemaldia, en la pantalla y en la calle. El pase de 'Gregorio Ordóñez, el asesinato que ... despertó la rebelión contra ETA', una producción de El Diario Vasco, supuso una emocionante reivindicación de la memoria, tanto de quienes sufrieron en el País Vasco como de la figura del político asesinado en Donostia hace 30 años. Ana Iríbar y Consuelo Ordóñez, viuda y hermana del exdirigente del PP, son el eje del documental y también lo fueron ayer en la presentación, con su mensaje sereno y valiente y su lucha para que no se olvide el tiempo oscuro que vivió este país. David Taberna, director de DV; Arantxa Aldaz, jefa de Información, y Javier Roldán, adjunto a la Dirección, son los responsables del documental presentado en Zinemira en un pase que tuvo al final un coloquio con algo de 'terapia de grupo': los asistentes coincidieron en la necesidad de leer la página del pasado antes de pasarla.

También resultó emocionante, doloroso y reivindicativo el pase de 'The Voice of Hind Rajab', la película que profundiza en la terrible situación que vive Palestina, contada a través del caso real de una niña. Tras la proyección hubo una multitudinaria manifestación de denuncia contra el ataque de Israel sobre Gaza. Profesionales del cine, desde Isaki Lacuesta hasta Julio Medem, Alberto San Juan o Itziar Ituño, participaron en la marcha junto a los actores de la coproducción francotunecina Saja Kilany Motaz Malhees, además del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el propio director del Festival, José Luis Rebordinos.

En este Zinemaldia de tantas caras hay también sitio para el 'glamour'. Ayer llegó Colin Farrell, que será protagonista hoy de la Sección Oficial con la nueva película de Edward Berger, y mañana será el turno del Premio Donostia a Jennifer Lawrence en la ceremonia de la tarde en el Kursaal. Ayer hubo otro premio quizás menos 'glamuroso' pero especialmente aplaudido: el actor Ramón Barea recibió el Gure Zinema de manos de su amigo Borja Cobeaga, el donostiarra que le dirigió en aquella estupenda y no siempre entendida 'Negociador', quizás adelantada a su tiempo.

Recordemos que el principal escaparate del Festival sigue siendo la Sección Oficial, que vive hoy la última jornada a concurso con algunos de los platos fuertes tras el discreto paso ayer de la china 'Jianyu laide mama', de Xiaoyu Qin, aunque corre el rumor de que gustó al jurado y podría ser una de esas 'outsiders' que entre finalmente en el palmarés.

Hay expectación ante el pase hoy de 'Ballad of a Small Player', la película de Berger (el director de 'Cónclave') con Farrel como cabeza de cartel, y también con el nuevo experimento de 'Historias del buen valle', la no-ficción de José Luis Guerín que transcurre en un barrio barcelonés de población inmigrante.

Y mención aparte merecen las fiestas populares del Velódromo: Daniel Sánchez Arévalo y Javier Gutiérrez aún alucinaban ayer del éxito de 'Rondallas', la serie 'Go!azen' reunió a cerca de 3.000 espectadores de público juvenil y hoy será el momentazo del estreno del documental sobre la personalidad de Leiva. Mañana llegará 'Hombre bala', documental sobre otro músico, Mikel Erentxun.