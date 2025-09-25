Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Javier Roldán, Ana Iríbar, David Taberna, Consuelo Ordóñez y Arantxa Aldaz, antes del pase.

Javier Roldán, Ana Iríbar, David Taberna, Consuelo Ordóñez y Arantxa Aldaz, antes del pase. Lobo Altuna
Zinemaldia

Miradas a la memoria y el dolor

El documental de DV sobre Ordóñez y la multitudinaria marcha solidaria con Palestina tras el pase de 'The Voice of Hind Rajab' dan a 'lo real' protagonismo en la calle y en la pantalla

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Jueves, 25 de septiembre 2025, 06:26

La realidad y el dolor fueron ayer protagonistas del Zinemaldia, en la pantalla y en la calle. El pase de 'Gregorio Ordóñez, el asesinato que ... despertó la rebelión contra ETA', una producción de El Diario Vasco, supuso una emocionante reivindicación de la memoria, tanto de quienes sufrieron en el País Vasco como de la figura del político asesinado en Donostia hace 30 años. Ana Iríbar y Consuelo Ordóñez, viuda y hermana del exdirigente del PP, son el eje del documental y también lo fueron ayer en la presentación, con su mensaje sereno y valiente y su lucha para que no se olvide el tiempo oscuro que vivió este país. David Taberna, director de DV; Arantxa Aldaz, jefa de Información, y Javier Roldán, adjunto a la Dirección, son los responsables del documental presentado en Zinemira en un pase que tuvo al final un coloquio con algo de 'terapia de grupo': los asistentes coincidieron en la necesidad de leer la página del pasado antes de pasarla.

