Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Escena de 'Nuestra tierra', de Lucrecia Martel.
'Nuestra Tierra'

Mataron a Javier y Lucrecia sabe cómo y por qué

La directora de 'La niña santa' retrata en 'Nuestra Tierra' toda la podredumbre que aún rodea el asesinato de un líder indígena

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00

Ella es una de las grandes y más respetadas líderes de las cinematografías latinas. Todas las mujeres iberoamericanas (y también muchos hombres) que quieren hacer ... cine o lo están haciendo ya vuelven su mirada a esas películas tantas veces porogramadas bien en el Zinemaldia bien en potentes encuentros en Tabakalera. Títulos como 'La ciénaga', 'La mujer sin cabeza' o 'Zama'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros
  2. 2 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  3. 3

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  4. 4

    Los clubes quieren cambiar el calendario para evitar la fuga de los más jóvenes
  5. 5

    El mundo del cine y Donostia se vuelcan en contra del genocidio en Gaza en una multitudinaria manifestación
  6. 6

    Las tres capitales vascas no podrán abrir ningún piso turístico más el próximo año
  7. 7 Condenan a pagar 9,3 millones de euros a un pasajero que sufrió un derrame cerebral en un vuelo a Madrid
  8. 8

    El Grupo Hotusa adquiere el hotel Amara Plaza de San Sebastián
  9. 9 El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Mallorca. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  10. 10

    Osakidetza incorporará psicólogos en cuatro ambulatorios de Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Mataron a Javier y Lucrecia sabe cómo y por qué

Mataron a Javier y Lucrecia sabe cómo y por qué