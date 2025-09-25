Mataron a Javier y Lucrecia sabe cómo y por qué

Ella es una de las grandes y más respetadas líderes de las cinematografías latinas. Todas las mujeres iberoamericanas (y también muchos hombres) que quieren hacer ... cine o lo están haciendo ya vuelven su mirada a esas películas tantas veces porogramadas bien en el Zinemaldia bien en potentes encuentros en Tabakalera. Títulos como 'La ciénaga', 'La mujer sin cabeza' o 'Zama'.

Ella, que cree que la falsedad, la mentira, el artefacto bien armado son varios de los privilegios y los poderes del cine, ella que en 2019 creó la parafernalia para 'Cornucopia', el espectáculo que Björk presentó en el centro cultural The Shed de Nueva York y dijo que trabajar con la artista total que colaboró y peleó con Lars von Trier era verdadero 'pasaporte hacia el siglo XXII', fue aclamada en Venecia por esta 'Nuestra tierra', uno los títulos cinematográfica, social y políticamente más bravos proyectados en Horizontes Latinos.

Estamos ante una investigación visual, terrenal, llena de aristas, de rabia, dolor y poder sobre el asesinato en 2009 de Javier Chocobar, miembro de la comunidad indígena de Chuschagasta del pueblo diaguita de la Provincia de Tucumán. Le mataron, como a tantos otros, por defender un territorio que era el suyo y es el de los suyos. Como pasa tantas veces, sus asesinos fueron capturados pero están libres.

Con una cámara, una composición, una puesta en escena y un montaje (honor y gloria a los editores Jerónimo Pérez Rioja y Miguel Schverdfinger; admiración entregada hacia los sonidistas y para el director de fotografía Ernesto De Carvalho) absoluta y perturbadoramente feroces, contando en la escritura del no menos brutal y bien apuntalado guion con la colaboración de María Alché, la cineasta que en 2018 trajera al Zinemaldia su 'Familia sumergida' y en el 23 triunfara en la Sección Oficial con 'Puan', Lucrecia Martel fabrica un potentísimo y portentoso artefacto cinematográfico utilizando para dar testimonio y presentar todas las posibilidades, armas y herramientas que ofrece el Cinematógrafo. Pocas veces una toma de dron puede causar tanta sensación de espanto, por ejemplo; pocas veces resultan tan inquisitivas y demandantes las escenas en sede judicial. Pocas funcionan con tanta aspereza como aquí esas grabaciones de móviles que, ya lo comentaron muchos en Venecia, tienen la textura de aquel 'found-footage', esas filmaciones no siempre profesionales que alguien hace y ese mismo alguien olvida o pierde, o se las arrancan después de muerto; ese 'metraje encontrado' por otros que tanto juego da en las películas de horror desde los tiempos de la Bruja de Blair.

No es cómoda 'Nuestra Tierra'. Por un lado tiene la fuerza de un relato 'true crime' y por otro el espectador sabe con total plenitud que este crimen es demasiado real y su expediente judicial nunca se cerrará. Y sí, tiene mucha razón 'Time Out' cuando nos aconseja que, puestos a hacer conexiones, pensemos en 'Los asesinos de la luna', de Scorsese.