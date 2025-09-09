El documental de DV sobre Gregorio Ordóñez se proyecta en el Festival los días 24 y 26 Las entradas para ver en los cines Príncipe las dos sesiones de la producción audiovisual saldrán a la venta los próximo lunes y martes

El documental de EL DIARIO VASCO sobre el asesinato de Gregorio Ordóñez se proyectará en la sección Zinemira del Zinemaldia el miércoles 24, a las 16.00 horas, y el viernes 26, a las 20.30 horas. Las entradas para las dos sesiones, que tendrán lugar en los cines Príncipe, se pondrán a la venta los próximos lunes y martes, respectivamente. El precio de la entrada, como en el resto de las proyecciones, será de 8,75 euros.

'Gregorio Ordóñez el asesinato que despertó la rebelión contra ETA' es una producción de DV, realizada en colaboración con Gogora, la Diputación de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Donostia. Dirigido por David Taberna, Arantxa Aldaz y Javier Roldán, el documental narra el asesinato del dirigiente del PP vasco, las consecuencias de aquel atentado y también las circunstancias que desembocaron en el asesinato. La película, de 40 minutos de duración y estrenada el pasado 23 de enero coincidiendo con el 30 aniversario de la muerte de Ordóñez, se proyectará dentro de la sección Zinemira del Festival de Cine donostiarra, fuera de concurso.

La producción tiene como hilo conductor el testimonio de la viuda de Ordóñez, Ana Iríbar, y el hijo de ambos, Javier. Juntos pasan por primera vez ante las cámaras frente al establecimiento en el que tuvo lugar el atentado que costó la vida a Ordóñez, situado a apenas unos cientos de metros de la sala de cine en la que se proyectará la cinta.

El filme, cuenta también con la participación de quienes le conocieron de cerca, como el exdirector de DV José Gabriel Mujika –compañero de piso en su época universitaria–, y de los periodistas Alberto Surio, Iñigo Urrutia y Mitxel Ezquiaga, quien glosa la figura de «un político irrepetible», con quien horas antes del atentado había compartido tertulia en los micrófonos de una emisora de radio. Entre todos, construyen el perfil humano y político del dirigente 'popular'. Consuelo Ordóñez condensa en una frase la espiral de acoso a la que se vio sometido su hermano: «Sabía que lo iban a matar, lo sabíamos todos».

Un año más y tal y como se estableció durante la pandemia, el Zinemaldia abrirá este domingo la venta de entradas para las proyecciones programadas en los tres primeros días de Festival, mientras que el lunes sacará las correspondientes a las sesiones de los días 22, 23 y 24, y el martes, las del resto de los días. Todas las localidades serán numeradas, excepto las proyecciones del Velódromo. Cada persona podrá adquirir un máximo de cuatro entradas por sesión.