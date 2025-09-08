Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un grupo de personas espera al inicio de la venta de entradas del Zinemaldia el año pasado.

Guía de la venta de entradas del Festival de Cine de San Sebastián: fechas, precios y descuentos del Zinemaldia

Al igual que en las últimas ediciones del Zinemaldia, se podrán adquirir en taquillas y webs y serán numeradas

san sebastián.

Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00

El Festival Internacional de Cine de San Sebastián abrirá el próximo domingo la venta de entradas para las sesiones de los tres primeros días del Festival a partir de las 09.00 horas tanto en las taquillas del Zinemaldia Plaza –planta baja del Kursaal– como en la ventanilla del propio auditorio y a través de las web oficiales del Festival y de Kutxabank.

A partir del domingo 14, se podrán comprar entradas para las proyecciones de los días 19, 20 y 21; el lunes 15 se podrán adquirir las correspondientes al lunes 22, martes 23 y miércoles 24, además de las disponibles de las jornadas anteriores; y finalmente, el martes 16, las del jueves 25, viernes 26 y sábado 27. A partir del viernes 19, día de la inauguración de la 73 edición, las entradas también estarán disponibles en las taquillas del resto de los cines donde se proyectan las películas del certamen: Victoria Eugenia, Tabakalera, Cines Príncipe, Cines Trueba y Antiguo Berri.

El precio de las entradas es de 8,75 euros, salvo para la sesión de tarde-noche en la zona B del Kursaal, que costará 10,50. Las galas también tienen precios especiales. Habrá descuentos del 50% para usuarios de la Tarjeta Gazte de Kutxabank y del 25% por la compra de diez o más entradas en una sola gestión. Los gastos serán de 0,65 euros por entrada. Todas las entradas serán numeradas, excepto las proyección del Velódromo, y cada persona podrá adquirir un máximo de cuatro tickets por sesión.

