«Cuando Arnaud Desplechin me pidió que fuese el protagonista me quedé aterrorizado»

Podría decirse que la película de Arnaud Desplechin (Roubaix, Francia, 1960) es una de las más emotivas y emocionantes de esta edición. 'Deux pianos', el ... filme que compite este año en Sección Oficial del Festival de Cine de San Sebastián, cuenta con un reparto en el que sus actores brillan a la hora de dar vida a cada uno de los personajes que componen esta compleja historia en la que, a pesar de que la música es el eje central, también hay significativos silencios.

«Cuando Arnaud me dijo que había pensado en mí para que fuese el protagonista de su nueva película me quedé aterrorizado», bromeaba François Civil sobre el director de este drama romántico, en el que interpreta a un virtuoso pianista que regresa a Lyon tras haber pasado ocho años en Japón, para reencontrarse con personas de su antigua vida.

Con un reparto encabezado por Charlotte Rampling, en el papel de la mentora del famoso pianista, este delicioso filme esconde varios secretos, de los que el espectador se irá enterando a medida que avanza la película. «Recuerdo que leíamos el texto y Arnaud no quería darme información. Fue apasionante plantearme preguntas que me ayudasen a construir el personaje», destacaba François Civil.

«Al principio tampoco quise contarle mucho a los actores sobre la historia, porque quería que ese misterio se mantuviese a lo largo del rodaje», explicaba el director de cine francés conocido por 'Reyes y reina' (2004), 'La centinela' (1992) y 'La vie des morts' (1991) y que ha recibido premios a la mejor dirección como el César, el Lumières o el Premios SACD de la Quincena de Cineastas del Festival de Cannes.​

Una película musical, pero con silencios

Una historia que cuenta con todos los ingredientes para emocionar a la audiencia y que pone de manifiesto lo complicadas que son las relaciones y enseña los giros que puede dar la vida. Un drama elegante que resuena con música clásica de Debussy y Chopin de fondo y que, según su director, «sirve para calmar el dolor y la soledad de los personajes».

Y es que 'Deux pianos' se refiere a un dúo musical donde dos pianistas tocan juntos, que son interpretados por Civil y Rampling. Pero también hace referencia a dos personas enfrentadas por el amor de Claude, la protagonista a la que da vida una talentosa Nadia Tereszkiewicz.

El misterio empieza cuando el protagonista se encuentra con un niño idéntico a él en un parque. «Encontrar a este pequeño actor en Lyon fue un regalo», admitía Desplechin y Tereszkiewicz le daba la razón desvelando que fue el pequeño actor quien le hizo «ver el sentido de varias escenas».

La música es el motor principal del filme, pero no lo engloba todo, ya que el filme cuenta con varios silencios de sus personajes. Un melodrama en el que, a pesar de que hay varios fantasmas, la música se utiliza para aliviar el dolor de los protagonistas.