Antonio de la Torre, actor protagonista, Alberto Rodríguez, director y guionista y Bárbara Lennie, actriz protagonista

Antonio de la Torre, actor protagonista, Alberto Rodríguez, director y guionista y Bárbara Lennie, actriz protagonista
Sección oficial | 'Los Tigres'

Alberto de la Torre: «El oficio del buzo es un mundo muy peligroso que apenas se ha explorado en el cine»

'Los Tigres', con Antonio de la Torre y Bárbara Lennie, es un drama familiar y thriller marítimo que sumerge al espectador en el mundo de los «obreros subacuáticos»

Josu Collantes

Donostia

Sábado, 20 de septiembre 2025, 13:23

El Zinemaldia se sumerge en las profundidades marinas con la proyección de 'Los Tigres', un drama familiar con tintes de thriller marítimo que invita al ... espectador a descubrir un oficio que pocas veces ha llegado a la gran pantalla: el mundo del buceo profesional, de los «obreros subacuáticos» en una planta petroquímica de Huelva. Un filme que, según su director Alberto Rodríguez, ha sido «bastante complicado» de ejecutar por el gran desafío que conlleva rodar bajo el agua. «El oficio del buceo es un mundo muy peligroso que apenas se ha explorado en el cine», ha afirmado Rodríguez durante la rueda de prensa.

