Alberto de la Torre: «El oficio del buzo es un mundo muy peligroso que apenas se ha explorado en el cine»

El Zinemaldia se sumerge en las profundidades marinas con la proyección de 'Los Tigres', un drama familiar con tintes de thriller marítimo que invita al ... espectador a descubrir un oficio que pocas veces ha llegado a la gran pantalla: el mundo del buceo profesional, de los «obreros subacuáticos» en una planta petroquímica de Huelva. Un filme que, según su director Alberto Rodríguez, ha sido «bastante complicado» de ejecutar por el gran desafío que conlleva rodar bajo el agua. «El oficio del buceo es un mundo muy peligroso que apenas se ha explorado en el cine», ha afirmado Rodríguez durante la rueda de prensa.

Una historia sobre Antonio y Estrella -que son interpretados por Antonio de la Torre y Bárbara Lennie-, hermanos y buzos que aprendieron el oficio de su padre, y entre los que existe un «amor» fraternal profundo pese a las «malas decisiones» de Antonio. Apodado «El Tigre», es imbatible bajo el agua, pero fuera de ella su vida es un caos. Tras un accidente que pone fin a su carrera, su futuro se complica… hasta que descubren un alijo de cocaína en un petrolero que desencadena una trama que entrelaza la «aventura» con una relación personal intensa. El filme se rodó en varias localidades —como Algeciras, Huelva, Alicante y algunas zonas de Ciudad Real y Albacete—, con escenarios en el agua, tanto en piscinas, como en el mar, ha especificado el director. Un espacio que ha supuesto todo un reto para la producción de la película: «Tuvimos que aprender a trabajar en el agua. Hay tomas que están grabadas a ocho millas del puerto», ha asegurado ante las dificultades de filmar en mar abierto.

El verdadero mérito de enfrentar esta dificultad recae en los actores protagonistas, que han tenido que someterse a una exigente preparación para poder meterse en la piel de dos buzos. Para ello, realizaron un intenso entrenamiento de buceo en una piscina de Sevilla, donde aprendieron todas las técnicas necesarias. Además, ambos intérpretes obtuvieron la licencia de patrón de barco.«¡Y de forma gratuita!», comentaba entre risas el protagonista. El director ha señalado que ambos papeles fueron concebidos pensando en los intérpretes: el de Antonio desde el primer momento, siendo la primera vez que escribía un personaje específicamente para un actor, y el de Bárbara, para quien se realizó una prueba de casting, aunque desde el inicio estaba claro que la película era para ella.

Dificultades en el rodaje

La hermandad forjada entre los protagonistas se ha notado en la presentación de la película que compite en la Sección Oficial. Y es que «pasar malos ratos juntos en el rodaje es algo que nos ha unido», aseguraba De la Torre. El intérprete también ha compartido una de las anécdotas más duras del rodaje: «El primer día, al ponerme la botella y la bocana de oxígeno, tuve un ataque de ansiedad en la superficie». Por su parte, Lennie ha reconocido que «asumir mi primer papel como protagonista después de ser madre no ha sido nada sencillo».