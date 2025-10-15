Un vuelo Bilbao-Barcelona se convierte en un concierto improvisado con 'Lau teilatu' a 12.000 metros de altura Las 40 integrantes del coro Vocalia Taldea, formado por voces de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Navarra y La Rioja, sorprendieron al pasaje en pleno vuelo

Lo que empezó como un vuelo rutinario entre Bilbao y Barcelona terminó convirtiéndose en una emocionante escena que ha conquistado las redes sociales. Los 40 integrantes del coro Vocalia Taldea, formado por voces de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Navarra y La Rioja, se encontraban entre el pasaje cuando, de forma espontánea, comenzaron a cantar el mítico tema 'Lau teilatu' de Itoiz, himno de la cultura vasca.

La interpretación, a 12.000 metros de altura, sorprendió a los pasajeros y a la tripulación, que respondieron con sonrisas, móviles en alto y una ovación final. El coro de voces blancas compartió el vídeo hace pocos días en su cuenta de Instagram y el momento no ha tardado en hacerse viral: acumula ya más de 700 'me gusta' y supera los 40 comentarios.

Entre las reacciones, destacan mensajes como «Los ángeles cantan en el cielo» o «Uauhhh!! Vaya regalo», reflejando la emoción que ha despertado la escena entre los usuarios. «Qué preciosidad, orgullosa de nuestro pueblo», también se puede leer entre los comentarios.