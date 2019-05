QUE VAYA KARINA

Los de 'La voz senior' se están cubriendo de gloria. Aunque estoy empezando a pensar que los machacas que pergeñan por detrás el programa lo que quieren es dejar en ridículo a los 'coaches' señoritos. A veces no les sale la jugada. La conspiración consistiría en poner a cantantes conocidos y dejar a Bisbal, Orozco, Paulina y López a la altura del betún. Su cultura musical deja mucho que desear y piensan que los cantantes a los que están escuchando son maduritos con ganas de cantar un día en la tele.

José Luis Campuzano (Sherpa), de Barón Rojo, no ha llegado a poner a prueba a los 'coaches'. Desde el programa le mandaron un correo para presentarse a un casting y tener la oportunidad de concursar. Querían un rockero de más de 60 años. Sherpa, ahora bajista de Los Barones, se ha reído en su cara ante la idea de tener que pasar por el veredicto de Bisbal y compañía. «Oh, ¡qué emoción! Queréis que me presente a las audiciones para concursar en un programa que se llama 'La voz senior'... Sólo me ha costado 50 años de carrera musical, varios discos de oro y platino, innumerables actuaciones y millones de espectadores a nuestros conciertos para llegar hasta aquí». «Y a lo mejor hasta me seleccionáis. ¡Yuju!».

Este es el último caso, pero otros sí accedieron a participar. Recordemos cuando llegó José María Guzmán (C.R.A.G. o Cadillac), cantó 'Señora azul' y allí se quedaron pasmados Paulina, Bisbal y Orozco. Pablo López, menos, que sí dijo que le sonaba y se dio la vuelta. «¿Tú de dónde vienes?» (Orozco). Paulina no tenía ni idea. Orozco vio el ridículo que estaban haciendo, pero luego han ido a más. Otro día, Blanca Villa cantó 'Se nos rompió el amor'. Bisbal se dio la vuelta. Luego le preguntaron él y Orozco si se dedicaba a la música o si cantaba en su casa. Que hablen con María José Cantudo, que la demandó (y ganó) por contar que era ella la que cantaba. La ignorancia también le tocó a la legendaria rumbera Maruja Garrido. Cantó 'El bardo' y ninguno se dio la vuelta. La caravaqueña se lo tomó bien. «Me llamaron ellos». Cualquier día se ponen en contacto con Karina.