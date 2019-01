Polémica por la batalla de batidos de Masterchef Junior Las redes sociales estallan nuevamente contra Masterchef Junior por un momento que califican como «cochinada» ASIER MANRIQUE Miércoles, 2 enero 2019, 13:33

Masterchef Junior no consigue despegarse de la polémica en su sexta edición. La batalla de batidos entre los aspirantes y los jueces del programa no ha pasado por alto para las redes sociales, que no han dudado en criticar lo que han calificado como «cochinada».

Todo surgió tras la prueba inicial del programa donde los aspirantes, en parejas, tenían que elaborar la mayor cantidad de batidos de chocolate, fresa y vainilla posibles. El reto, que pasa por ser uno más del programa, se animó cuando los jueces de Masterchef Junior decidieron penalizar al juez perdedor de la prueba sumergiéndolo en una gran copa con batido de chocolate.

El perdedor de la batalla de Masterchef Junior fue el chef Jordi Cruz, quien inició la polémica batalla posterior. En lugar de sumergirse en chocolate, el chef del ABaC comenzó a lanzar batido de chocolate a sus compañeros, lo que dio pie a una batalla de chocolate, fresa y vainilla que los tuiteros rechazaron. Las críticas se movieron desde los que calificaban la escena de «cochinada» hasta los que denunciaron lo inapropiado del momento por «el hambre que se vive en España».

Cuando Jordi debe entrar en la copa de chocolate y se arma la marimorena #MCJuniorpic.twitter.com/zAfJcs4Hhl — Sebas Maspons (@MaspiTV) 1 de enero de 2019

Por favor qué cochinada #MCJunior — Alba Orellana (@albaoremo) 1 de enero de 2019

Me parece fatal que con la gente q pasa hambre en España, se tiren los batidos unos a lo otros, #MCJunior — isabel perez (@Ipereziglesias) 1 de enero de 2019

Las redes sociales no dudaron en recordar lo ocurrido en el segundo programa de Masterchef Junior 6 donde los aspirantes recibieron una lluvia de azúcar. Masterchef, que desde su primera edición recalca que «el excedente de comida será donado a comedores sociales», tuvo que apresurarse a aclarar que «el azúcar no era apto para el consumo», aclaración que no llegó en esta ocasión.

Supongo que luego dirán que todos los batidos no son aptos para l consumo cuando se los echen por encima. @MasterChef_es#MCJunior menudo camelo de cara a la galeria — PARA-PETOE (@ParaPetoe) 1 de enero de 2019

Masterchef Junior 6 vive la repesca y una doble expulsión

Los aspirantes eliminados en anteriores programas tuvieron la oportunidad de volver a Masterchef Junior en una prueba por equipos marcada por los gritos de Paula y el ataque de nervios de Dani. Al final, Evelyn y Ferrán elaboraron las mejores sopas, lo que les sirvió para ganarse de nuevo una plaza en el concurso.

Los cinco concursantes de Masterchef Junior 6 con menor puntuación se enfrentaron en un duelo final con hasta cuatro cocinados. Los madrileños Marina y Dani, que tuvo que cocinar hasta en tres ocasiones, fueron finalmente los expulsados al sumar la menor cantidad de puntos al final del programa.

Con la expulsión de Dani y Marina, Masterchef Junior tiene a sus siete semifinalistas. Además de los repescados Evelyn y Ferrán, la lista de semifinalistas la completan Josetxo, Paula, Pachu, Jaime y Candela.