María Jesús Montero sobre su exmarido: «Nos separamos para seguir queriéndonos»

María Jesús Montero protagonizó este domingo 'Lo de Évole', una entrevista en la que la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno abordó tanto la actualidad política como aspectos desconocidos de su vida personal. Durante la conversación con Jordi Évole, la dirigente sevillana reveló cómo la política ha estado siempre presente en su hogar y compartió anécdotas sobre sus hijas, su exmarido y su propia trayectoria.

Montero explicó que sus hijas han crecido en un entorno donde la política ha sido una constante. «Su padre y yo hablamos mucho de política. Él pertenece a otro partido político que no es el mío», reveló la ministra, indicando que su exmarido se sitúa «a la izquierda del PSOE» y que «siempre ha sido militante». Esta dinámica ha marcado el desarrollo de sus hijas, aunque admite desconocer con exactitud a quién votaron en las últimas elecciones. «Sé que han votado por la izquierda, eso con toda seguridad, pero no sé por quién se decantan, ni suelo presionar en este sentido», aseguró.

Entre las anécdotas familiares que compartió con Jordi Évole, destacó un episodio con su hija Julia: «Cuando tenía cinco años, la profesora le preguntó qué quería ser de mayor, y ella respondió que consejera no, porque decía que su madre trabajaba mucho».

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista fue cuando Évole le preguntó si dejaría a su pareja en caso de que defraudara a Hacienda. Montero fue tajante en su respuesta. Además, confesó que actualmente tiene pareja y que, aunque no revisa «su declaración de la Renta», tiene «absoluta seguridad» en él.

La ministra también desveló detalles sobre su residencia en Madrid, donde vive en un piso asignado por su cargo. «Es un lugar algo incómodo», confesó, explicando que no le agrada la decoración, que describe como «de palacio». «Estoy rodeada de cuadros de los Borbones, porque en el Ministerio están las obras de El Prado, la Real Casa de Aduanas, que es el propio Ministerio», explicó entre risas.

A pesar de residir en la capital, Montero reconoció que no ha podido disfrutar de su vida social. «Es una de las grandes añoranzas que tendré cuando me vaya de Madrid, el no haber disfrutado de la ciudad, de los espectáculos...», afirmó, subrayando que su rutina laboral le deja poco tiempo libre: «Trabajo muchísimo, por lo que mi vida en la capital es aburridísima».

Montero también habló sobre su relación con su exmarido, a quien definió como «su mejor amigo». «Nos separamos para seguir queriéndonos. Es un apoyo esencial y nos queremos muchísimo», aseguró. La ministra explicó que su ex pareja ha sido siempre afín a la izquierda, votando primero a Izquierda Unida y ahora a Sumar.

Sobre su juventud, Montero se describió como una «adolescente rebelde» y relató su cercanía a una iglesia con valores progresistas. «Yo canté al final de mi boda 'El pueblo unido jamás será vencido'. Había personas comunistas, personas que se quedaron en la puerta porque no compartían la ceremonia y cuando escucharon la canción, entraron», recordó.

Otro de los momentos más emotivos de la entrevista fue cuando habló sobre su relación con sus padres. «Se querían muchísimo; había gestos de respeto del uno hacia el otro, y cuando mi padre falleció, se quedó una sensación de vacío», relató. También recordó que su madre, que se casó muy joven con un hombre 11 años mayor, cuidó de él hasta sus últimos días. «Mi padre se apagó como una velita, no tuvo una enfermedad brusca», detalló, confesando que se perdió sus últimos momentos debido a la pandemia.

Con esta entrevista, Montero dejó ver una faceta más personal, combinando reflexiones sobre su vida familiar con su experiencia política y su visión sobre la actualidad.