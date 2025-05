El recuerdo de Hilde como inspiración

Teresa Flaño Sábado, 17 de mayo 2025, 07:25 Comenta Compartir

Preparar la exposición que ahora tiene en Menchu Gal Aretoa de Irun no ha resultado sencillo para la artista Barbara Stammel. Los nueve grandes óleos ... que ha colgado en la pieza principal muestran los últimos años de su madre Hilde antes de morir en 2015, y reflejan los estragos de la enfermedad y también como, una vez aceptada la gravedad de la dolencia y el fin cercano, decidió no encerrarse en sí misma y apurar la vida. Pero no son retratos pintados entonces. La alemana afincada en Getaria tuvo que esperar dos años para poder plasmar las imágenes que retenía en la memoria de ese rostro que tanto dolor le producía recordar. Desde entonces ha pintado doce retratos de los que nueve se muestran en la exposición comisariada por María Jose Aranzasti.

Inspirarse en su madre no fue algo premeditado. «Me dolía recordarla», comenta con emoción, al tiempo que explica que «cuando vi todos los cuadros juntos en esta sala se me removieron muchas cosas». La imagen de Hilde surgió de forma espontánea, como si la mano y el pincel fuesen por libre. «Suelo pintar con los lienzos tumbados en el suelo y un día dibujé un retrato sin pensar en nadie en concreto. Al alejarme la reconocí y me dije que era el momento de tenerla presente a través de mi trabajo. No fue sencillo, supuso vivir otra especie de duelo, pero esta vez hacia el exterior. Los retratos salen como salen, no hay una intención de ahora voy a hacer un cuadro triste y después uno alegre». Bacon y Freud Durante un tiempo la obra de Stammel se ha enmarcado dentro del expresionismo, algo de lo que ella huye porque asegura que también hay mucha abstracción, pero en sus retratos hay una clara influencia de Francis Bacon y, sobre todo, de Lucien Freud. Del primero utiliza una reflexión sobre la pintura en la que explicaba que una pincelada, más allá de una mancha también puede ser un signo. En su caso ligeras diferencias ponen a su madre al borde del llanto o con una luminosa mirada. Pagoen Artean La obra estuvo dos meses colgada en un hayedo en el Alto de Azkarate dentro de Azken Muga La serie 'Hilde' está realizada en lienzos de 1,60 por 1,60 metros y colores, la mayoría terrosos, los hace ella mezclando pigmentos en polvo y aceite de linaza. Ampliar La artista sentada al lado de 'Percha' y a elementos que recuerdan su infancia F. De la Hera En el mismo espacio también se impone 'Pagoen artean', una pieza donde una joven, con cierto aire felino y como si fuera un personaje del bosque, mira directamente al espectador. La pieza está pintada sobre sacos de arpillera de café, cedidos por la empresa Zabala de Tolosa, cosidos y convertidos en un gran lienzo. Stammel realizó esta obra para Azken Muga de 2019 y durante dos meses permaneció a la intemperie en un hayedo en el Alto de Azkarate. La exposición La artista: Barbara Stammel.

Contenidos: Obras de las series 'Hilde', 'La infancia' y 'Las vanitas'.

Lugar: Menchu Gal Aretoa, Irun.

Fecha: Hasta el 25 de mayo. Viernes y sábados de 18.00 a 21.00 horas. Domingos de 11.30 a 13.30 Esa joven del gran lienzo, que en breve tendrá su réplica masculina, también está relacionada con la serie 'Hilde' porque «su recuerdo incluye volver a la infancia y a los cuentos que nos narraba a mi hermana y a mí , como el de 'Hansel y Gretel'». En el taller trabaja en esas historia, una de ellas es 'La princesa y el guisante'. «Me intrigaba mucho como una joven tumbada sobre veinte colchones tenía que adivinar que la mala de la reina madre le había puesto un guisante para comprobar si de verdad era una princesa». Nuevos trabajos Tiene proyectado una serie de cuadros sobre los cuentos que su madre le contaba en la infancia 'La infancia' es una segunda serie compuesta también por retratos, esta vez de niños. Algunos de ellos remiten a cuentos infantiles, como 'Cenicienta'. «Esa época de nuestra vida es muy importante», comenta la artista alemana, nacida en Söcking, cerca de Múnich. Por ejemplo, para ella supuso descubrir la pintura. «Tuvimos que trasladarnos a una zona muy poco habitada, donde nos teníamos que buscar el entretenimiento», rememora. Autorretrato Esa parte de su propia historia la recuerda «libre y salvaje», relacionándose con personas con oficios que no se encuentran en las ciudades, como el herrero. A esa época viaja a través del autorretrato 'Percha', donde se pinta «como en la nada». 'Las vanitas' es otra de las series que presenta en esta exposición. Son naturalezas muertas realizadas con impresiones sobre espejos, «que tiene mucho de experimentación». La comenzó en 2008 cuando un animal acercó a su casa en Getaria una calavera humana, posiblemente encontrada en un osario de un cementerio antiguo. «Tenía un orificio en la nuca, como de un disparo y pensamos que podría ser de la Guerra Civil. Primero hice fotos y después ya pasé a las impresiones». En los huecos que dejan los pigmentos , el espectador se ve reflejado en fragmentos que «hablan la vulnerabilidad del ser humano».

