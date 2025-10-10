La obra de Zumeta regresa a Donostia

Cuando el pintor José Luis Zumeta (Usurbil, 1939-Donostia, 2020) falleció en pleno confinamiento por la pandemia de covid, sólo hacía un año que su ... obra se había expuesto por última vez en Donostia. Fue en la Galería Ekain en una muestra de óleos, témperas y acuarelas. Seis años después, la obra del artista usurbildarra regresa a San Sebastián, esta vez, de la mano de su hija Usoa, que ha reunido quince óleos en distintos formatos y una docena de dibujos en la muestra 'Zumeta 25'. La exposición, que se inauguró ayer en el local de la recién clausurada Galería Kur (Avenida de La Zurriola, 6), permanecerá abierta hasta el 9 de noviembre. Mientras, se prepara una gran muestra antológica en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, previsiblemente para 2027.

En el caso de la inaugurada ayer en Donostia, no se trata de una antológica ni de una retrospectiva, ni de una muestra temática, sino de una exposición organizada por Usoa Zumeta con fines comerciales. Las obras expuestas salen a la venta con precios que van desde los 2.500 euros de los dibujos hasta los cerca de 30.000 euros de la de mayor formato, un díptico que en realidad no lo es –las dos piezas están firmadas por el artista por separado–, conformado por dos obras de 2,40 metros de ancho por dos de alto.

Usoa Zumeta ha elegido buena parte de la producción última de su padre, que no se había mostrado hasta ahora

«Entre que la Galería Kur se traslada a Hondarribia y que entra el nuevo inquilino del local, ha quedado ahí un mes que me ha permitido organizar esta exposición», explica Usoa Zumeta, encargada de gestionar el legado del pintor. El local de la avenida de La Zurriola «se presta al gran formato, pero sabemos que eso tiene sus dificultades, así que he traído varias piezas de dimensiones grandes».

Desde su fallecimiento hace cinco años, el miembro del Grupo Gaur fue objeto en 2023 de un homenaje por el 50 aniversario del mural que pintó en Usurbil y de la exposición 'Zumetaren Usurbil' en su localidad natal el año pasado. La de ahora «tiene un objetivo comercial para que se vea su obra y si luego se vende, estupendo. Aquí no hay un proyecto curatorial en la elección de las piezas expuestas, sino que he procurado traer obra que no se haya visto anteriormente».

Entre los quince óleos incluidos en la exposición, Usoa Zumeta ha seleccionado bastantes de su producción última, que no se habían mostrado hasta ahora, y doce dibujos, de 31 y 50 centímetros, muchos de los cuales pintó durante la pandemia, algunos empezados en Argentina, pero todos terminados en Donostia.

El precio de los óleos de 1,20 x 1 metro incluidos en la exposición ronda los 8.000 euros y el de los dibujos es de 2.500

El formato de los óleos oscila entre los de 1,20 por un metro –en torno a los 8.000 euros– a los 2,40 por dos metros cada una de las dos piezas que conforma el citado 'díptico' que no está claro que lo sea. «No expondré las dos obras como díptico, aunque creo que nacieron con esa idea porque recuerdo haberlas visto juntas, pero creo que cambió de idea porque las dos están firmadas por mi padre, lo cual me sorprende. Los he puesto bastante juntos porque tienen una continuidad muy clara».

El último lustro de creación

Las obras expuestas cubren el último lustro de vida del creador usurbildarra. Desde el punto de vista temático, la idea inicial de centrar la exposición únicamente en obra abstracta fue desechada «porque me remitía mucho a los años noventa y como no creía que fuera el momento de volver atrás, finalmente es todo figurativo. El criterio ha sido básicamente mi propio gusto».

La hija del artista destaca que su padre «vendió mucho, pero también produjo mucho. Cuando redescubro un nuevo lienzo, me sorprende siempre». Y aclara: «Se tiene la idea de que Zumeta es color, pero para mí, sobre todo, es fuerza. Tiene un trazo tan rápido, tan potente y tan expresionista, que si te detienes a contemplar lo suficiente y te acercas para verlo bien, casi parece que puedes entrar dentro del cuadro». No ha decaído en todo caso el interés por su obra en estos últimos años en los que se ha expuesto en Barcelona, Bilbao o Usurbil. Además, adelanta Usoa, el Bellas Artes de Bilbao prepara una antológica, aún sin fecha, pero que se estima que se abrirá en 2027.

La exposición va acompañada de la proyección en bucle del documental de 2013 'Izenik gabe, 200 x 133', realizado por Monika Zumeta y Enara Goikoetxea. «Te permite ver de otra manera los cuadros», concluye Usoa.