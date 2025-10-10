Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Usoa Zumeta, junto a un óleo de su padre en el local de La Zurriola. Gorka Estrada

La obra de Zumeta regresa a Donostia

Arte ·

El local de la desaparecida Galería Kur acoge hasta el próximo 9 de noviembre una exposición de óleos y dibujos del artista del Grupo Gaur, organizada por su hija Usoa

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Viernes, 10 de octubre 2025, 00:01

Cuando el pintor José Luis Zumeta (Usurbil, 1939-Donostia, 2020) falleció en pleno confinamiento por la pandemia de covid, sólo hacía un año que su ... obra se había expuesto por última vez en Donostia. Fue en la Galería Ekain en una muestra de óleos, témperas y acuarelas. Seis años después, la obra del artista usurbildarra regresa a San Sebastián, esta vez, de la mano de su hija Usoa, que ha reunido quince óleos en distintos formatos y una docena de dibujos en la muestra 'Zumeta 25'. La exposición, que se inauguró ayer en el local de la recién clausurada Galería Kur (Avenida de La Zurriola, 6), permanecerá abierta hasta el 9 de noviembre. Mientras, se prepara una gran muestra antológica en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, previsiblemente para 2027.

