Nao San Juan, una botadura que resume el trabajo de la sociedad civil

La botadura del casco de la réplica científica de la nao San Juan, el ballenero vasco del siglo XVI, ya se había adelantado. Será en ... la tarde del 7 de noviembre y pondrá fin a una primera fase que comenzó en 2014. Pero hoy las instituciones implicadas en el complejo proceso de construcción de la embarcación han querido acercarse al astillero de Albaola en Pasaia San Pedro para dar mayor relumbre al «hito marítimo internacional» y destacar que, al margen del proceso material de la reproducción, ha sido «un proyecto colectivo, colaborativo, de la sociedad civil, hecho desde la pasión y que ha creado un universo amplio, participativo e innovador». Así ha descrito el 'alma mater' de la idea, Xabier Agote, presidente de Albaola y firme defensor de los oficios tradicionales.

El programa de la botadura no será muy amplio. La embarcación tocará mar hacia las 17.30 horas. A las 16.00 se presentará a las instituciones entre las que se incluirán el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Pasaia, así como representantes de distintos ministerios de los gobiernos español y canadiense -el pecio del San Juan fue localizado en 1978 en Red Bay (Labrador, Canadá)-, y también de la Unesco. Agote recomienda «a todos aquellos que han seguido desde el principio la construcción, que vengan con un poco de tiempo para ver la maniobra antes de que llegue al agua».

Al tratarse de un puerto relativamente estrecho, la botadura tiene sus especificidades y las medidas logísticas las marcará la Autoridad Portuaria, que con un remolque la llevará al interior de la bocana.

Equipamiento

Una vez en el agua comienza otro complejo proceso. Se cierra la fase en tierra y se da paso a la construcción en el mar, que se realizará íntegramente en la bahía de Pasaia. Se colocarán los mástiles -el palo mayor tendrá una altura de 30 metros realizado en dos piezas procedentes de dos abetos-, y se procederá al equipamiento integral del barco con dos juegos de velas de 600 metros cuadrados cada una -la vela mayor tendrá un peso de 1.500 kilos en seco-, 4 kilómetros de cabos, anclas forjadas, chalupas balleneras, calderos de cobre, barricas con los comestibles y la sdira, así como otros pertrechos, replicados con materiales y técnicas de época.

Concluido todo este proceso, y antes de partir en expedición cultural hacia Canadá en algún momento de 2027, la réplica de la nao San Juan será un barco-museo visitable.

Pueblo pequeño

Los representantes de las instituciones que hoy han acudido a Albaola han coincidido en mostrar su satisfacción por el momento en el que se encuentra el proyecto. Teo Alberro, alcalde de Pasaia, ha señalado que «la botadura no es solo la reconstrucción de un barco histórico, sino la expresión del esfuerzo colectivo de una comunidad. Mediante esta iniciativa, Pasaia demuestra una vez más que un pueblo pequeño, desde sus raíces y la fuerza de su gente, puede proyectarse al mundo».

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha subrayado que «la botadura será mucho más que un acontecimiento simbólico: es el reflejo de un pueblo que sabe unir tradición y modernidad, raíces y futuro. Albaola es la demostración de que cuidar el patrimonio no es mirar hacia atrás con nostalgia, sino avanzar con raíces firmes hacia el futuro. Nos enseña que la identidad vasca no es algo cerrado, sino abierto al mundo, como siempre ha estado». También ha anunciado que la botadura se retransmitirá en directo por ETB1

Por último, la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, califica el acto del 7 de noviembre como «un acontecimiento internacional» desde el punto de vista cultural y del patrimono». Ha destacado tres de los valores de este proyecto: la colaboración, la innovacción -»nos recuerda que somos un pueblo emprendedor»-, y el trabajo porque que se trata de una labor en equipo, que pone en valor «el conocimiento científico, el compromiso y el valor de los oficios tradicionales».