La nao San Juan, en el punto del astillero en el que tendrá lugar la botadura. F. de la Hera

Nao San Juan, una botadura que resume el trabajo de la sociedad civil

Cuando el casco de la embarcación toque agua el 7 de noviembre concluirá una fase que comenzó en 2014

Teresa Flaño

Jueves, 16 de octubre 2025, 14:14

La botadura del casco de la réplica científica de la nao San Juan, el ballenero vasco del siglo XVI, ya se había adelantado. Será en ... la tarde del 7 de noviembre y pondrá fin a una primera fase que comenzó en 2014. Pero hoy las instituciones implicadas en el complejo proceso de construcción de la embarcación han querido acercarse al astillero de Albaola en Pasaia San Pedro para dar mayor relumbre al «hito marítimo internacional» y destacar que, al margen del proceso material de la reproducción, ha sido «un proyecto colectivo, colaborativo, de la sociedad civil, hecho desde la pasión y que ha creado un universo amplio, participativo e innovador». Así ha descrito el 'alma mater' de la idea, Xabier Agote, presidente de Albaola y firme defensor de los oficios tradicionales.

