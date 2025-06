«Lo hemos visto y ya nos conformamos con eso»

Itziar Altuna San Sebastián Jueves, 19 de junio 2025, 20:37 Comenta Compartir

Algunos ya merodeaban por los alrededores del hotel María Cristina por la mañana con la esperanza de poder ver entrar o salir a Bruce Springsteen, pero a partir de las tres de la tarde el goteo de seguidores fue en aumento. «He oído en la radio que llega a las tres y media», se oía decir a alguien. Aunque enseguida corrió la voz de que hasta las cinco y media no iba a llegar. «Seguiremos esperando, por lo menos, ahora estamos a la sombra», decía Maite Valbuena, una de las primeras en coger sitio junto a las escaleras que dan acceso al hotel. «He venido a verle, y si puedo sacarme una foto con él, genial, aunque creo que estará complicado porque ha venido mucho gente», decía. Y no se equivocó, porque a su llegada el Boss no se paró a saludar personalmente ni a firmar autógrafos. Saludó desde la escalinata del hotel y desapareció. «Habrá que venir otro día por si lo veo al entrar o salir del hotel para sacarme una foto con él», señalaba Maite antes de marcharse. «He visto en redes sociales que en otras ciudades en las que ha estado ha salido mucho».

El hecho de que no se parara a saludar a sus fans no enfadó a estos. «Por lo menos lo hemos visto y nos conformamos con eso», decía Jose. Natural de Elche, llegó a la ciudad el martes con su amigo Víctor, los dos con entradas para los dos conciertos que ofrecerá Bruce en San Sebastián. Ayer llevaba un vinilo con la esperanza de que se lo firmara, pero no pudo ser. «No importa, ya habrá otra ocasión».

Junto a ellos Jorge López, su hija Marian, y su mujer, Marian Jareño también esperaban impacientes la llegada de su ídolo. «Nos conocimos hace dos años en un concierto. Esto es lo bueno de esto, que coincidimos con mucha gente de distintos lugares», afirmaba Jose. Apasionado seguidor de Springsteen, estos últimos años viaja «por donde haga falta» junto a su hija, quien ha heredado su pasión por el artista neoyorquino. Este jueves aguardaba su llegada con una edición del 30 aniversario del 'Born to run', con la esperanza de que se lo firmara. «Lo he perseguido muchas veces pero no tengo ningún autógrafo suyo», se lamentaba Marian. Esta familia residente en Girona llegó el miércoles a Donostia tras más de doce horas de viaje en tren, «llegar hasta aquí no es nada fácil», aseguraban. Este jueves se acercaron a Anoeta para apuntarse a la lista que están elaborando los aficionados para acceder a las primeras filas. «Pero el número que nos daban para el sábado me parecía alto y me he apuntado para el martes. Tengo el número 14», explicaba Marian.

Seguidores de todas las edades y distintas nacionalidades aguardaban al cantante para que les firmara algún disco. Lobo Altuna

Jordi Lluis y su hija Aina también aguardaban con la ilusión de que les firmara un disco. «Somos de Tarragona y hemos llegado hoy». También Marcos Carril, de Gijón, que portaba otro disco. «Ya lo he visto en más de 20 conciertos, pero me hace ilusión verle ahora desde tan cerca».

Fans de todo el mundo

Los seguidores de Bruce Springsteen viajan por todo el mundo para verle actuar en directo, y a los conciertos de la capital guipuzcoana acudirán muchos extranjeros. Algunos se acercaron al Hotel María Cristina, como los alemanes Susanne y Michael, que acudieron con un peluche – 'Coco', de Barrio Sesamo–, con el que han ido a los últimos once conciertos. Incluso el muñeco portaba las pulseras del PIT. En el caso de Chantal y Estevan, han llegado desde Burdeos y se alojan en Bidart. «Hace ya cuarenta años que le seguimos y esta será la tercera ocasión que lo veamos en directo. Tenemos muchas ganas».

Algún finlandés, italiano y más de un norteamericano se dejaron caer por los alrededores del hotel. También tres jóvenes uruguayos que preguntaban sorprendidos qué ocurría. «Estamos esperando a Bruce Springsteen», les explicaban. «¿Y quién es ese?», preguntaba una de ellas. Las explicaciones no le convencían y buscaba en el móvil alguna canción conocida. Sonaba el 'Born in the USA', «me suena», decía. Y los tres optaban por quedarse a ver su llegada. «A mis padres les encanta, ya verás cuando les mande las fotos», decía otro.

