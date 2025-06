¿Cuánto sabes de Bruce Springsteen? Demuestra si eres un verdadero 'Boss'

No es solo una leyenda del rock; es una forma de entender la música, la carretera y la vida misma. A sus 75 años, Bruce Springsteen sigue arrastrando multitudes, y este 21 y 24 de junio 'The Boss' aterriza en San Sebastián para ofrecer dos conciertos en Anoeta que prometen ser históricos. ¿Te estás preparando para cantarlo todo? Demuestra cuánto sabes con este test que recorre su extensa carrera álbum por álbum. ¡Solo los verdaderos fans llegarán al final con pleno!

En cada pregunta encontrarás cuatro canciones, pero solo una de ellas fue publicada en ese disco. ¿Las adivinarás todas? ¡Buena suerte!

1/12 ‘Greetings from Asbury Park, N.J.’ 1973 Mostrar títulos Escucha las canciones A ‘Rosalita (Come Out Tonight)’ Selecciona tu opción

B ‘Lost in the Flood’

C ‘The Promised Land’

D ‘Badlands’ ¡Casi! No te adelantes, que aún queda mucha carretera ‘Rosalita (Come Out Tonight)’(1973) ¡Bingo! “Lost in the Flood” es uno de los cortes más intensos del debut de Springsteen ‘Lost in the Flood’(1973) Ups... ese viaje lo harás en Darkness of the Edge of Town ‘The Promised Land’(1978) Ups... esa no era la respuesta buena ‘Badlands’(1978)

El músico de New Jersey debutó en 1973 con un disco que revela una capacidad narrativa poco habitual en el rock de la época. Las canciones mezclan referencias urbanas, conflictos sociales y emociones personales. Aunque la producción fue modesta, el álbum dejó claro que había un nuevo compositor con ambición y estilo propio. Su enfoque verbal y su mirada al entorno inmediato marcaron una dirección que desarrollaría en trabajos posteriores.

2/12 ‘The Wild, the Innocent & the E Street Shuffle’ 1973 Mostrar títulos Escucha las canciones A ‘Prove It All Night’ Selecciona tu opción

B ‘Kitty’s Back’

C ‘No Surrender’

D ‘Independence Day’ ¡Mal! Te has perdido en la autopista ‘Prove It All Night’(1978) ¡Acertaste! Explosión de jazz-rock que solo Bruce se atrevía a meter en su segundo disco ‘Kitty’s Back’(2006) ¡Fallaste! Aquí Bruce aún estaba conociendo a la E Street Band ‘No Surrender’(1984) No toca aún. Esa despedida emocional llega en The River ‘Independence Day’(2014)

Publicó su segundo álbum en el mismo año, con una evolución evidente en sonido y estructura. El grupo que lo acompañaba, el mismo que en el álbum anterior, empezó a definirse como núcleo estable, aunque aún no se presentaban oficialmente como The E Street Band. Las composiciones son más largas y abiertas, con mayor protagonismo instrumental. A pesar de su discreta repercusión inicial, es un disco que ha ganado reconocimiento con el paso del tiempo entre seguidores y crítica.

3/12 ‘Born to Run’ 1975 Mostrar títulos Escucha las canciones A ‘Incident on 57th Street’ Selecciona tu opción

B ‘One Step Up’

C ‘Jungleland’

D ‘Secret Garden’ Cerca, muy cerca. Pero esa joya es de The Wild, the Innocent..., justo el anterior ‘Incident on 57th Street’(1973) ¡No es correcto! Aquí Bruce aún soñaba con escapar, no con separarse ‘One Step Up’(1987) ¡Épica elección! “Jungleland” cierra Born to Run por todo lo alto, con ese solo de saxofón que rompe el alma ‘Jungleland’(1975) ¿La escena romántica de Jerry Maguire? Sí. ¿Disco correcto? No. ‘Secret Garden’(1995)

La primera de sus obras maestras atemporales. Con 'Born to Run', Springsteen logró entrar definitivamente en la conversación nacional sobre el futuro del rock en Estados Unidos. Las ocho canciones muestran un enfoque más elaborado en producción y arreglos. La portada del disco, junto a Clarence Clemons, se convirtió en una imagen icónica y acabó siendo un símbolo de la armonía interracial. Fue su primer gran éxito comercial y uno de los discos más influyentes de los años setenta, con una narrativa centrada en el deseo de escapar y empezar de nuevo.

4/12 ‘Darkness on the Edge of Town’ 1978 Mostrar títulos Escucha las canciones A ‘Sherry Darling’ Selecciona tu opción

B ‘Adam Raised a Cain’

C ‘Glory Days’

D ‘Backstreets’ ¡Fallaste! Esta vez el Cadillac no arrancó ‘Sherry Darling’(2014) ¡Correcto! Puro fuego y rabia filial ‘Adam Raised a Cain’(1986) ¡No es correcto! Ese viaje nostálgico es de Born in the U.S.A. ‘Glory Days’(1985) Casi, casi. Pero esa balada de traición pertenece a Born to Run ‘Backstreets’(1975)

El disco aparece tras una disputa legal que lo mantuvo fuera del estudio durante casi tres años. Al regresar, Springsteen presentó un trabajo con un sonido más directo y letras que reflejan una visión más crítica del esfuerzo y la rutina. Es un álbum en el que predomina el tono sobrio, tanto en lo musical como en lo temático. Según el músico, con 'Darkness on the Edge of Town' quiere representar al hombre que frena el coche, da media vuelta y regresa a la ciudad para descubrir quién es y a quién pertenece.

5/12 ‘The River’ 1980 Mostrar títulos Escucha las canciones A ‘I’m on Fire’ Selecciona tu opción

B ‘Hungry Heart’

C ‘Lucky Town’

D ‘Long Walk Home’ Te equivocaste de carretera ‘I’m on Fire’(1984) ¡Así es! “Hungry Heart” fue su primer gran hit y abrió a Bruce a un público más amplio ‘Hungry Heart’(1980) Te fuiste a los ‘90. Ese es de Lucky Town (1992), otro disco, otra era ‘Lucky Town’(1992) ¡Error! Ese regreso a casa aparece en Magic ‘Long Walk Home’(2007)

Publicado como álbum doble, 'The River' incluye veinte canciones seleccionadas entre decenas de composiciones inéditas. Alterna piezas de carácter festivo con otras de tono introspectivo y fue el primer disco con el que Springsteen alcanzó el número uno en ventas. Su presentación en directo marcó un punto alto en su relación con el público europeo: en abril de 1981 actuó por primera vez en España, en el Palau d’Esports de Barcelona.

6/12 ‘Nebraska’ 1982 Mostrar títulos Escucha las canciones A ‘Atlantic City’ Selecciona tu opción

B ‘Pink Cadillac’

C ‘Working on a Dream’

D ‘57 Channels (And Nothin’ On)’ ¡Exacto! Minimalismo puro. Una guitarra, una grabadora y una historia oscura ‘Atlantic City’(2001) Ese auto rosa no viaja por Nebraska. Es un descarte que acabó sonando después ‘Pink Cadillac’(1984) Esta canción es muy posterio... ‘Working on a Dream’(2009) No va por ahí ‘57 Channels (And Nothin’ On)’(1992)

Después de dos años de gira en la que ofreció los que quizás fueron los mejores conciertos de su carrera, Springsteen inaugura una constante en su carrera: el repliegue después del éxito masivo. Grabado inicialmente como maqueta, 'Nebraska' se publica tal como fue concebido: en solitario, con voz, guitarra acústica y armónica. Las canciones están inspiradas en relatos de marginación, violencia y soledad, y rompen con la sonoridad expansiva de su banda habitual. El disco sorprendió por su carácter austero y fue interpretado como un cambio de rumbo tras el éxito comercial de 'The River'.

7/12 ‘Born in the U.S.A.’ 1984 Mostrar títulos Escucha las canciones A ‘Reason to Believe’ Selecciona tu opción

B ‘Night’

C ‘Dancing in the Dark’

D ‘Ghosts’ Está en Nebraska, mucho más austero. Aquí estamos en plena era estadio ‘Reason to Believe’(1982) ¡Error! La noche cae en Born to Run, no aquí. ‘Night’(1975) ¡Ese sí que es un éxito! Uno de los hits más icónicos ‘Dancing in the Dark’(1984) Esos fantasmas son mucho más recientes ‘Ghosts’(2020)

Con más de 30 millones de copias vendidas, 'Born in the U.S.A.'' supuso un cambio en la dimensión pública de Springsteen. El álbum incluye una selección de canciones grabadas tras un proceso de composición muy amplio. Doce canciones elegidas entre más de ochenta obras. Los vídeos de un par de canciones propulsaron las ventas y la popularidad del músico, aunque el tiempo ha demostrado que los arreglos de algunas de las canciones, saturadas de teclados ochenteros, han envejecido regular.

8/12 ‘Tunnel of Love’ 1987 Mostrar títulos Escucha las canciones A ‘Factory’ Selecciona tu opción

B ‘Brilliant Disguise’

C ‘Streets of Philadelphia’

D ‘I'm Goin' Down’ Eso suena en Darkness on the Edge of Town, no en el túnel del amor ‘Factory’(1978) ¡Bingo! Un tema sobre el amor, la duda y las máscaras ‘Brilliant Disguise’(1987) Otra ciudad, otro tiempo ‘Streets of Philadelphia’(1994) Ese descenso emocional está en Born in the U.S.A. ‘I'm Goin' Down’(1985)

Tras el impacto comercial de su anterior trabajo, Springsteen desaparece del mapa durante dos años y vuelve con este disco. Un álbum de tono más introspectivo y con menor presencia de la E Street Band. Las canciones abordan relaciones personales y cuestiones de identidad en un momento de transición en su vida privada. Aunque no repitió el éxito masivo de 'Born in the U.S.A.'', sus conciertos se mantuvieron a un nivel arrasador.

9/12 ‘The Ghost of Tom Joad’ 1995 Mostrar títulos Escucha las canciones A ‘Youngstown’ Selecciona tu opción

B ‘Outlaw Pete’

C ‘My City of Ruins’

D ‘This Hard Land’ ¡Exacto! Uno de los temas más potentes del disco, con crítica social de alto voltaje ‘Youngstown’(1995) Ese forajido cabalga en Working on a Dream ‘Outlaw Pete’(2014) Esta canción no existía por aquel entonces... ‘My City of Ruins’(2002) Tema clásico... pero no del disco ‘This Hard Land’(1995)

Este trabajo retoma el formato acústico de 'Nebraska', con una producción ínfima y un acompañamiento instrumental mínimo. Inspirado en la novela Las uvas de la ira de Steinbeck, el disco se compone de canciones reivindicativas sobre los Estados Unidos. Tras el paréntesis de los álbumes 'Human Touch' y 'Lucky Town', supuso un regreso al análisis más político y literario dentro de su discografía, con un par de temas aún suelen encontrar hueco en sus conciertos.

10/12 ‘The Rising’ 2002 Mostrar títulos Escucha las canciones A ‘Lonesome Day’ Selecciona tu opción

B ‘Tucson Train’

C ‘My Hometown’

D ‘Jack of All Trades’ ¡Has acertado de pleno! Uno de los himnos de esperanza post-11S ‘Lonesome Day’(2002) Ese tren parte desde Western Stars, mucho después ‘Tucson Train’(2019) ¡Fallaste! Este es un recorrido sentimental de Born in the U.S.A. ‘My Hometown’(1984) Esa es de Wrecking Ball, cuando todo iba cuesta abajo ‘Jack of All Trades’(2012)

El atentado del 11 de septiembre de 2001 y sus consecuencias inspiran este álbum, el primero que volvió a grabar con la E Street Band en más de quince años. 'The Rising' combina distintos registros musicales y muestra una voluntad de reconstrucción emocional desde el duelo. Tuvo una acogida muy positiva, tanto en lo comercial como en lo crítico, y permitió a Springsteen conectar con una nueva generación de oyentes.

11/12 ‘Magic’ 2007 Mostrar títulos Escucha las canciones A ‘Radio Nowhere’ Selecciona tu opción

B ‘The Ties That Bind’

C ‘Downbound Train’

D ‘Highway 29’ ¡Suma y sigue! Bruce se preguntaba si había alguien ahí... y tú lo escuchaste ‘Radio Nowhere’(2007) Lo sentimos, ese lazo no conecta aquí ‘The Ties That Bind’(2015) Esa sí que es una bajada emocional… pero en Born in the U.S.A. ‘Downbound Train’(1984) Te has confundido de autopista ‘Highway 29’(1995)

Este álbum marca el regreso de Bruce Springsteen junto a la E Street Band con 11 nuevas canciones. El título alude a la confusión entre verdad y mentira: «momentos en que lo que es verdad puede parecer mentira, y lo que es mentira puede parecer verdad». Bajo una apariencia optimista, el álbum esconde una profunda desilusión. Su complejidad recuerda a discos como 'The River' o 'Darkness on the Edge of Town'. Sin embargo, la producción de Brendan O'Brien, que prioriza a Springsteen sobre la banda, resta fuerza al conjunto, dejando solo unas pocas canciones realmente memorables.

12/12 ‘Western Stars’ 2019 Mostrar títulos Escucha las canciones A ‘Hello Sunshine’ Selecciona tu opción

B ‘My Lucky Day’

C ‘Land of Hope and Dreams’

D ‘Tougher Than the Rest’ Última canción y ¡acierto! ¿Qué tal te has visto? ‘Hello Sunshine’(2019) Error ‘My Lucky Day’(2008) No es correcto...Ese viaje espiritual empezó en directo y llegó a estudio en Wrecking Ball ‘Land of Hope and Dreams’(2001) Romántico... pero de Tunnel of Love ‘Tougher Than the Rest’(1988)

Las voces de 'Western Stars' son viejas e inquietas, perdidas y errantes. Este álbum, desconcertante dentro de la discografía del artista, reúne doce baladas poco memorables y un tema algo más dinámico, aunque igualmente carente de profundidad. En esta etapa madura de su carrera, el músico parece por momentos reflejar cierto cansancio ante el papel que el público insiste en verle interpretar.