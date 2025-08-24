Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La violinista Hilary Hahn al violín. Quincena

La violinista Hilary Hahn cancela su participación en la Quincena por motivos de salud

La alemana Isabelle Faust sustituirá a la estadounidense en el concierto que ofrecerá la orquesta Gewandhausorchester Leipzig este jueves en el Kursaal

Iker Elduayen

Iker Elduayen

San Sebastián

Domingo, 24 de agosto 2025, 16:49

La violinista estadounidense Hilary Hahn ha anunciado que suspende temporalmente su actividad artística debido a una lesión persistente, lo que le impedirá acompañar a la ... Gewandhausorchester Leipzig en el primero de los conciertos que la prestigiosa formación alemana ofrecerá en la Quincena Musical, este jueves 28 de agosto en el Kursaal, así como a su posterior cita en Santander, también incluida en el tour, y sus citas en Grafenegg, Londres, París y Leipzig.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El remate de la estación de Easo acerca la puesta en servicio del nuevo Topo, prevista para 2026
  2. 2

    El voto de los 16 años se decanta por EH Bildu y Vox
  3. 3 La boda de lujo con 40 habitaciones en el Hotel María Cristina: «Cada vez más extranjeros se casan en San Sebastián»
  4. 4

    Muere un corredor de 17 años en una caída masiva en la Vuelta Ciclista Junior Ribera del Duero
  5. 5

    Muere un irundarra que participó como voluntario en un fuego forestal en Salamanca
  6. 6 El Santuario de Lourdes que un grupo de franceses escondió en un rincón de San Sebastián
  7. 7

    «Las vistas son preciosas y además no pagamos»
  8. 8

    Asesinato en una tienda de golosinas
  9. 9

    Los Cid, una familia donostiarra de altos y largos vuelos
  10. 10

    La primera experiencia laboral

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La violinista Hilary Hahn cancela su participación en la Quincena por motivos de salud

La violinista Hilary Hahn cancela su participación en la Quincena por motivos de salud