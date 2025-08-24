La violinista Hilary Hahn cancela su participación en la Quincena por motivos de salud

La violinista estadounidense Hilary Hahn ha anunciado que suspende temporalmente su actividad artística debido a una lesión persistente, lo que le impedirá acompañar a la ... Gewandhausorchester Leipzig en el primero de los conciertos que la prestigiosa formación alemana ofrecerá en la Quincena Musical, este jueves 28 de agosto en el Kursaal, así como a su posterior cita en Santander, también incluida en el tour, y sus citas en Grafenegg, Londres, París y Leipzig.

Según ha confirmado la organización del certamen donostiarra, será la violinista alemana Isabelle Faust quien sustituya a Hahn en el programa inicialmente previsto. Mantendrán el repertorio anunciado y, tal y como lo iba a hacer Hahn, Faust interpretará el 'Concierto para violín en la menor' de Antonín Dvořák, acompañada por la legendaria orquesta germana, considerada la formación civil más antigua del mundo.

La propia Hahn ha explicado en un comunicado difundido en sus redes sociales que la cancelación responde a una recomendación médica. «Aunque pensaba que estaba completamente recuperada de mi lesión de la temporada pasada, no lo estoy. Me entristece profundamente, pero debo cancelar mis actuaciones previstas hasta noviembre», ha comunicado la instrumentalista, una de las figuras más respetadas del panorama violinístico internacional.

Rigor artístico

Quien tomará su lugar, Isabelle Faust, es una intérprete de trayectoria sólida y reputación internacional. Ganadora en su juventud de prestigiosos certámenes como el Concurso Leopold Mozart y el Concurso Paganini, Faust —de 53 años— ha colaborado como solista con orquestas de primer nivel, como la Berliner Philharmoniker, la Boston Symphony Orchestra, la NHK Symphony Orchestra o la Barockorchester Freiburg.

Su afinidad con algunos de los más destacados directores actuales como Andris Nelsons, François-Xavier Roth, Sir John Eliot Gardiner, Daniel Harding o Sir Simon Rattle, entre otros, ha nutrido una carrera marcada tanto por su rigor técnico como por su versatilidad artística. Su repertorio abarca desde los grandes conciertos clásicos hasta piezas contemporáneas, incluyendo estrenos mundiales de compositores como Péter Eötvös, Brett Dean o Ondrej Adámek. Para mayo de 2026 tiene previsto el estreno de una nueva obra para violín y orquesta escrita por el compositor esloveno Vito Uraj.

Además, Faust desarrolla una intensa labor como intérprete de cámara. Entre sus colaboraciones más habituales se encuentran músicos como Alexander Melnikov, Kristian Bezuidenhout, Jean-Guihen Queyras, Jörg Widmann o Pierre-Laurent Aimard, con quienes ha realizado numerosas giras y grabaciones.

Con esta incorporación de última hora, el concierto de la Gewandhausorchester Leipzig en la Quincena Musical mantiene intacta su excelente puesta en escena y, a pesar de la sonada ausencia de Hahn, el público podrá disfrutar de una de las solistas más completas y reconocidas de la escena europea actual.