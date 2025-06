Refuerzo de autobuses y del Topo para el concierto de Fermin Muguruza en Anoeta

Fermin Muguruza ultimaba este miércoles en Anoeta los detalles de las siete horas de festival de este sábado. Comenzará a las 17.00 horas, ... se alargará pasada la medianoche y entre medias no se podrá entrar y salir. Desde la organización han pedido que se tengan varias cosas en cuenta. Las detallamos a continuación.

Entradas 2.000 disponibles

Cerca de 30.000 personas han adquirido una entrada para el macroconcierto de este sábado y todavía quedan unas 2.000 en el segundo anillo a 38,5 euros. Desde la organización insisten en que, aunque las entradas no sean nominales, «solo la podrá usar la primera persona» a la que se le lea el código, y que no se hacen responsable de aquellas compradas «fuera de los canales oficiales». Habrá una entrada a la pista entre las puertas 17 y 18 y quienes tengan asiento en la grada deberán acceder por la correspondiente, de la 10 a la 20. En esa línea, subrayan y piden que se tenga en cuenta que quien salga del recinto no podrá volver a acceder al mismo. Recuerdan que los menores de edad deberán tener cumplimentada la hoja de permiso y recomiendan que vayan acompañados por un adulto.

Horarios Fermin, a las 21.00

El plato principal será el directo de Muguruza junto a su banda, pero los conciertos comenzarán horas antes. Así, a las 17.00 se abrirán las puertas de Anoeta y comenzará la música de la mano de Selektah Stepi, DJ de Bad Sound System. A las 18.00 será el turno de Niña Coyote y Chico Tornado, que presentarán su quinto disco 'Atea'. Poco antes de las 19.00 (18.55) un dron sacará la foto a favor de Palestina. Desde la organización insisten en que las banderas introducidas «no podrán llevar palo». A continuación (19.00) será el turno del grupo palestino DAM, a las 20.00 tocará Des-kontrol y a las 21.00 cerrará Muguruza con un repaso a su extensa trayectoria –más de tres horas– y varias colaboraciones, como Itziar Ituño o Gorka Urbizu.

Avisos y prohibiciones Banderas sin palo

Al mencionado aviso de que las banderas no podrán ir con palo, tampoco se podrán introducir «objetos peligrosos» como botellas de vidrio, espráis, lasers; cámaras «profesionales» de foto y/o vídeo, palos selfie, cascos o paraguas. Si llueve, que puede ser según el parte, mejor apostar por el poncho.

Refuerzo en el transporte Dbus y Euskotren

Conocedores del gentío que moverá el concierto tanto Dbus como Euskotren han reforzado sus servicios de transportes antes y después del concierto, desde las 15.00 y a partir de las 00.30.

Para quien apueste por el coche, se habilitarán parkings disuasorios en Illunbe y Miramon, desde donde habrá autobuses hacia Anoeta (línea 17 y 28) cada 15 minutos de 15.00 a 16.00, y cada 7 minutos de 16.00 a 18.00.