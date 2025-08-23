Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Los cuatro jóvenes músicos de Entrebescant actúan este sábado en San Telmo.

Entrebescant

Ensemble de música antigua
«Queremos tejer un diálogo entre el pasado y el presente»

El Cid Campeador inspira el último concierto del ciclo de música antigua este sábado en el museo San Telmo, a cargo de un cuarteto instrumental

María José Cano

María José Cano

San Sebastián

Sábado, 23 de agosto 2025, 02:00

Cuatro jóvenes intérpretes e investigadores unidos por el interés en el patrimonio medieval y tradicional español protagonizan este sábado la última cita del ciclo de ... música antigua, en San Telmo. Entrebescant ofrece un programa titulado 'El cantar del destierro: música para la ruta del Cid Campeador' para celebrar el 975 aniversario del nacimiento de Rodrigo Díaz de Vivar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Rescatan el cuerpo del montañero de Irun que se precipitó ayer en el Pirineo francés
  2. 2 El relato de una vecina de Vitoria: «Mi okupa se va de vacaciones, se compra un buen coche e ingresa 4.000 euros al mes»
  3. 3 Con los paraguas abiertos para no mojarse en el autobús en San Sebastián: «Se lo han tomado con humor»
  4. 4

    Una sentencia del TSJPV obliga a Gipuzkoa a suavizar la tributación sobre criptomonedas
  5. 5

    Muere un irundarra que participó como voluntario en un fuego forestal en Salamanca
  6. 6 Un cajero de Torre Pacheco expulsa 2.000 euros en billetes a la calle
  7. 7

    «Karlos era un montañero muy experimentado; ha sido muy mala suerte»
  8. 8

    La Guardia Civil identifica a un pesquero cántabro como presunto autor del descarte ilegal en aguas de Ulia
  9. 9

    Ane Santesteban: «El paisaje del entrenamiento me transmite ganas de llorar y el humo me obliga a parar»
  10. 10

    Los precios altos en los hoteles de Donostia empujan a los turistas a la periferia y al interior de Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Queremos tejer un diálogo entre el pasado y el presente»

«Queremos tejer un diálogo entre el pasado y el presente»