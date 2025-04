Paco Montalvo y su violín flamenco se presentan en el Kursaal

aco Montalvo estaba llamado a ofrecer conciertos en algunos de los templos de la música clásica de todo el mundo. Con solo 18 años, el ... cordobés fue el violinista más joven del mundo en debutar en este siglo en el Carnegie Hall de Nueva York. Pero había otro ritmo que le atraía más, el flamenco, posiblemente influenciado por su abuela que desde muy pequeño le cantaba coplas y le hacía escuchar a Paco de Lucía. Un día «decidí tirarme a la piscina y combinar las dos cosas que más me gustan». Así creó lo que ha denominado «el violín flamenco».

Hace unos meses estrenó su último trabajo 'Grandes Clásicos 2.0' en el Teatro Real de Madrid y tras casi treinta conciertos en escenarios como el Palau de Barcelona, este domingo a las 17.30 horas recala en el Kursaal. «Es la primera vez que actúo en ese auditorio y estoy muy emocionado. Creo que el público se va a sorprender», afirma el violinista.

Se trata «de un espectáculo único en el que el violín flamenco se erige como voz principal y se acompaña de toque, cante y baile y en el que se incluyen piezas universales, propias y populares».

Montalvo aclara que «es importante que se sepa que no hago flamenco puro, ni música clásica pura. Es algo totalmente diferente. He cogido lo mejor de cada uno de ellos, del clásico la armonía y del flamenco el ritmo y la furia». Por eso el programa, inspirado en grandes compositores, ofrecerá sus versiones de Paco de Lucía, Camarón, Falla, Granados, Mozart, Tchaikosvky, Tárrega o Albéniz. También incluye creaciones propias como 'Calleja del pañuelo' dedicada a su Córdoba natal.

El violinista, que se acompaña de una banda compuesta por guitarra, bajo, contrabajo, percusión, palmas y coros de voces y la bailaora María Castro, asegura que «el público entra muy fácil en el ambiente flamenco que se crea».

Reconoce Montalvo que cuando decidió dar el radical giro en su carrera sí tuvo cierto vértigo y más su familia, pero tras el recibimiento del primer disco en 2015 se le despejaron todas las dudas: «Desde el principio el mundo flamenco me ha apoyado, empezando por la familia de Paco de Lucía, que siempre lo tengo muy presente. He colaborado con muchos artistas como Estrella Morente. Y desde el mundo clásico han destacado mi valentía. La respuesta del público siempre es fantástica. En las redes sociales hemos alcanzado el millón de seguidores y he actuado en conciertos al aire libre donde se han juntado 15.000 personas como en México».