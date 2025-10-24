Una noche «100% Rock & Heavy» en Larratxo de la mano del festival Metal Norte

Una noche «100% Rock & Heavy». Es lo que promete la 16ª edición del festival Metal Norte que mañana reunirá en Larratxo Kultur Etxea a referentes ... del heavy metal como Tierra Santa, Opera Magna y Budasam. Los directos comenzarán a las 20.30 horas –las puertas del recinto abrirán algo antes– y todavía se pueden adquirir entradas tanto en la web de Donostia Kultura como en taquilla por 25 euros las anticipadas y ya por 30 euros en el momento.

Abrirá la noche la banda bilbaína Budasam, formada por Iván González (voz), Kike Herrero (guitarra y coros), Robert PM (guitarra y coros), Javi Vilumbrales (bajo y coros), Roberto Orruño (batería).

Les seguirán la banda española de power metal sinfónico Opera Magna: Alejandro Penella (bajo), Enrique Mompó (guitarra rítmica), Francisco Javier Nula (guitarra solista), José Vicente Broseta (voz), Nacho Sánchez (teclados).

Y cerrarán los riojanos Tierra Santa, la reconocida banda de rock y heavy metal integrada por Ángel San Juan (voz y guitarra), Roberto Gonzalo (bajo), Dan Diez (guitarra), Álex Alonso (batería), Juanan San Martín (teclados) regresa con fuerza al panorama musical y, además, con el lanzamiento de su esperado nuevo álbum 'Un Viaje Épico (Maldito Records)'. Llegó en noviembre para «desplegar sus velas y zarpas hacia Un Viaje Épico».