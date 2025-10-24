Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una noche «100% Rock & Heavy» en Larratxo de la mano del festival Metal Norte

DV

Viernes, 24 de octubre 2025, 08:16

Una noche «100% Rock & Heavy». Es lo que promete la 16ª edición del festival Metal Norte que mañana reunirá en Larratxo Kultur Etxea a referentes ... del heavy metal como Tierra Santa, Opera Magna y Budasam. Los directos comenzarán a las 20.30 horas –las puertas del recinto abrirán algo antes– y todavía se pueden adquirir entradas tanto en la web de Donostia Kultura como en taquilla por 25 euros las anticipadas y ya por 30 euros en el momento.

Una noche «100% Rock & Heavy» en Larratxo de la mano del festival Metal Norte

