Muere a los 88 años Eddie Palmieri, pionero del jazz latino y la salsa

Eddie Palmieri, el pianista neoyorquino de raíces puertorriqueñas y figura icónica del jazz latino y la salsa, ha fallecido este miércoles 6 de agosto de 2025 a los 88 años en su hogar en Nueva Jersey, tras una prolongada enfermedad, según ha confirmado su hija Gabriela.

Reconocido como uno de los arquitectos sonoros más innovadores de la música latina, Palmieri fue el fundador de la orquesta La Perfecta en 1961, una agrupación que cambió los esquemas al sustituir trompetas por trombones en su sección de metales, moldeando un sonido más robusto y distintivo que marcó el rumbo de la salsa.

Entre sus grandes aportes al género, se destaca su fusión entre salsa, jazz, funk y soul, con álbumes emblemáticos como Harlem River Drive, 'Vámonos pa'l Monte' y el clásico 'Azúcar Pa' Ti', este último incluido en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso por su valor cultural.

Palmieri obtuvo reconocimiento desde temprano: fue el primer artista latino en ganar un Premio Grammy con 'The Sun of Latin Music' (1975) y a lo largo de su carrera acumuló 14 nominaciones ganando 8 Grammys en total, además de múltiples reconocimientos honoríficos por su contribución a la música latina.

El legado de Palmieri trasciende sus propios discos: colaboró con leyendas como Tito Puente, Celia Cruz o La India, quien hizo su debut gracias a su respaldo, y fue mentor e inspiración para generaciones de artistas latinos, convirtiéndose en un referente del ritmo, la improvisación y la identidad afrolatina en la música.

Con más de siete décadas de innovación, repartidas en casi 40 discos, innumerables giras y una pasión inquebrantable por el arte, Eddie Palmieri deja una huella imborrable en la música mundial. Su piano, impulsado por el corazón y el ritmo, seguirá resonando en cada esquina donde se baile salsa y se celebre el jazz latino.

