«Miramar Gauak ha sido un éxito musical que queremos consolidar corrigiendo fallos»

Tras un intenso fin de semana, marcado por las felices tormentas artísticas y también por las inclementes tormentas meteorológicas, ayer llegaba la hora del balance ... pausado al festival Caixabank-Miramar Gauak. «Ha sido un éxito artístico, con conciertos considerados como inolvidables por algunos de los propios artistas, como Gorka Urbizu, Mikel Izal o Valeria Castro», aseguran desde la promotora Get In, responsable del festival, «aunque también asumimos que ha habido cuestiones organizativas que debemos mejorar los próximos años».

Porque la voluntad de Get In, tal como ya adelantó a este diario el sábado su responsable, Iñigo Argomaniz, «es consolidar Miramar Gauak en el calendario cultural donostiarra». En ese recorrido el festival se ha encontrado en sus dos ediciones con el enemigo de la lluvia y las tormentas, que han llevado la organización al límite. «Seguimos aprendiendo y tomamos nota para mejorar. De momento el festival es deficitario económicamente, pero ya ha dado unos estupendos momentos musicales y señales de que puede ser una maravilla, en ese escenario único», explican desde Get In.

La música «Gorka Urbizu, Mikel Izal y Valeria Castro dicen que vivieron unos conciertos especiales e inolvidables»

Gorka Urbizu, que protagonizó uno de los conciertos más multitudinarios y especiales bajo una lluvia incesante, dirigió una carta a la promotora agradeciendo «una noche única». También Rulo y la Contrabanda, o Siloé, estaban encantados por noches «muy distintas» a las vividas en recintos más convencionales.

Junto a esos conciertos aplaudidos por el público también ha habido críticas en redes sociales por algunas cuestiones de organización. Desde Get In se admiten errores que se quieren subsanar para próximos años. «Fue un fallo, por ejemplo, que no se deje a la gente salir del recinto para volver a entrar. Es práctica habitual en otros festivales, pero en este caso, en medio de la ciudad, hay que ser más flexibles en ese punto», explican desde la organización. Más: «Entregaremos ponchos para la lluvia a los espectadores por si acaso, se cubrirán las barras y se protegerá a los camareros para seguir funcionando pese a las precipitaciones. También estudiamos fórmulas de instalar pequeñas carpas entre los árboles como espacio protegido en caso de lluvia, pero son cuestiones que se deben negociar con el Ayuntamiento».

Porque «hay que conjugar la comodidad del público con el mantenimiento del parque», apuntan desde Get In. «Y para nosotros también es difícil el montaje porque cada día del festival los jardines de Miramar siguen abiertos al público hasta media tarde».

La organización «Tomaremos medidas para que el público esté cómodo y convivamoscon las posibles lluvias»

También se quieren incorporar otras mejoras, desde una alternativa vegana en la oferta gastronómica hasta «detalles que sirvan para mejorar la comodidad del público». Del mismo modo la zona vip podría trasladarse a otro lugar más discreto. Este año hubo quejas porque había espectadores que trataban de refugiarse de la lluvia en la zona interior del palacio pero no se permitía la entrada.

«Lo fundamental es que Miramar puede permitir un gran festival con un tipo de artista que despierte el interés del público y sea a la vez cercano, con una interactuación como la que vimos con Urbizu o Rulo», aseguran desde Get In. En ese sentido la lluvia impidió esta vez que Kukai hiciese su danza itinerante desde el escenario Palacio hasta La Concha «en lo que podía haber sido uno de los momentazos».