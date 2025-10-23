Crítica del concierto de la Orquesta de los Campos Elíseos: Histórica calidd

Es un lujo poder redescubrir obras tan conocidas como la quinta y la sexta sinfonía de Beethoven gracias a lecturas como la que ofreció ayer ... la Orquesta de los Campos Elíseos bajo la dirección de su gran maestro Philippe Herreweghe. Y fue posible hacerlo porque, aunque hoy en día hemos escuchado ya a grandes músicos que cultivan la interpretación historicista, este tipo de ejecuciones permiten oír motivos que desaparecen en orquestas más grandes, prestar atención a cada una de las secciones de la agrupación, decidir a cuál se le da mayor presencia en cada momento y, sin duda, disfrutar de obras maestras de la música presentadas con nuevos colores, matices y sentido.

Orquesta de los Campos Elíseos Intérpretes Orquesta de los Campos Elíseos.

Director Philippe Herreweghe

Programa 'Sinfonía nº 6 en fa mayor, op. 68, Pastoral' y 'Sinfonía nº 5 en do menor, op. 67' de Beethoven.

Fecha 22-10- 25.

Lugar Auditorio Kursaal.

Asistencia 1.250 personas.

La de ayer era ya la tercera entrega de la integral de las sinfonías de Beethoven que Kursaal Eszena propone con el director belga y su magnífica orquesta y por eso no hubo grandes sorpresas en cuanto a la calidad de la velada. Decidieron comenzar por la 'Pastoral', una auténtica recreación sonora que nos trasladó a cada una de las escenas que el compositor presenta en sus cinco movimientos. Nos conquistó el increíble empaste de un conjunto de medio centenar de instrumentistas que en las partes de mayor brillantez sonó como una gran orquesta, pero construida con un trabajo camerístico hecho con la precisión de un relojero. La tormenta o el plácido 'Allegretto' final contaron con todo su carácter y cada pasaje tuvo su personalidad.

Tampoco le anduvo a la zaga una 'Quinta' que no fue extrema en tempi. Su mayor poder de seducción se encontró, al igual que en la obra precedente, en el mimo a los detalles, con deliciosos solos del viento ejecutados a placer por los solistas de la orquesta, en el rico caleidoscopio de colores, y, en definitiva, en la unión del conocimiento, el nivel instrumental y la entrega. Magnífico.