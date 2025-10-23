Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Colapso en la N-I en Villabona, sentido Lasarte, tras hacer un camión la tijera
Crítica del concierto de la Orquesta de los Campos Elíseos: Histórica calidd

María José Cano

María José Cano

San Sebastián

Jueves, 23 de octubre 2025, 08:14

Es un lujo poder redescubrir obras tan conocidas como la quinta y la sexta sinfonía de Beethoven gracias a lecturas como la que ofreció ayer ... la Orquesta de los Campos Elíseos bajo la dirección de su gran maestro Philippe Herreweghe. Y fue posible hacerlo porque, aunque hoy en día hemos escuchado ya a grandes músicos que cultivan la interpretación historicista, este tipo de ejecuciones permiten oír motivos que desaparecen en orquestas más grandes, prestar atención a cada una de las secciones de la agrupación, decidir a cuál se le da mayor presencia en cada momento y, sin duda, disfrutar de obras maestras de la música presentadas con nuevos colores, matices y sentido.

