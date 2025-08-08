Helix Trío: «Queremos proponer un viaje estético y emocional»

Son tres jóvenes músicos españoles, pero se conocieron en Basilea, donde siguen viviendo. Fue allí donde crearon el grupo hace tres años. Tras ganar ... el premio La Flama, entraron en el circuito de Juventudes Musicales de Catalunya y de ahí, en el de artistas emergentes. Hoy debutan en la Quincena con su concierto en San Telmo.

–Han sido galardonados como ensemble emergente por FestClásica. ¿Qué supone?

–El impulso más importante de nuestra carrera hasta ahora. Nos ha dado visibilidad, nos ha permitido tocar en festivales como la Quincena y vivir nuevas experiencias, además de conocer al público de distintos lugares.

–¿En qué medida es necesario triunfar en un concurso para darse a conocer?

–Los concursos pueden ser un impulso valioso, pero no creemos que sean la única vía posible. Lo esencial es construir una identidad artística sólida, trabajar con constancia y rodearse de personas y contextos que te permitan crecer. En nuestro caso ha sido decisiva la formación recibida en Basilea y en la European Chamber Music Academy. Por eso, aunque los concursos pueden ofrecer visibilidad, también creemos mucho en los recorridos construidos con coherencia y constancia.

–¿Por qué le pusieron al trío el nombre de Helix?

–El nombre proviene de una nebulosa del espacio con forma de ojo, conocida también como el 'Ojo de Dios'. Nos atrajo tanto por su imagen, como por su simbolismo. Además, sentimos que la forma en espiral de la nebulosa refleja bien nuestra manera de trabajar como trío. Helix nos pareció un nombre que resonaba con nuestra identidad y con la forma en que concebimos la música de cámara: como un viaje en espiral, siempre en movimiento, siempre en transformación.

– Su concierto de hoy se titula 'Diálogo entre siglos'. ¿Por qué?

–El título surge de nuestra voluntad de explorar cómo distintas épocas y lenguajes musicales pueden dialogar entre sí a través del formato del trío con piano. Más que un recorrido puramente cronológico, queríamos proponer un viaje estético y emocional, en el que el oyente pueda experimentar de qué manera evoluciona el lenguaje musical y cómo cada obra, desde su época, resuena con las demás.

–¿Qué es lo más importante para hacer música de cámara?

–Escuchar. Tanto dentro como fuera de la música. En lo musical, escucharse profundamente, no solo con los oídos, también con la intuición, con la intención común. La música de cámara es diálogo, exige mucha generosidad y mucha reactividad. También es fundamental el trabajo previo, analizar, comprender cada detalle, tomar decisiones conjuntas... y luego, una vez en el escenario, dejar que todo eso se transforme en algo vivo.