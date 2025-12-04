Gatibu arranca el sábado su agur a los escenarios: «Ha sido un privilegio»

Quedan tres últimas fechas. Tres conciertos multitudinarios en el BEC. Tres citas en las que las canciones de Gatibu sonarán por última vez delante ... de 15.000 almas cada noche. Ante este acontecimiento, los nervios se respiran entre los miembros de la banda y quienes les acompañan en el equipo que ultima los preparativos para la cita que pondrá punto y final a 25 años de andadura de una de las bandas más exitosas y populares de la historia del rock euskaldun.

Así, a lo grande y por partida triple, los de Gernika se despedirán de su público este sábado día 6 y los próximos 12 y 13, todos ellos en el recinto de Barakaldo. Entre pruebas de sonido en el Bizkaia Arena, atiende Haimar Arejita –guitarrista y miembro fundador de la banda junto al vocalista Alex Sardui–, que se confiesa todavía poco consciente de que se trata del fin de la banda.

«Las sensaciones que tenemos son de mucha emoción, mucha ilusión y un poquito de nervios. De momento tristeza no, porque el ambiente está siendo muy alegre y no queremos hacer una despedida triste», explica el músico gernikarra. «Pero en algún momento, cuando seamos conscientes de que esto se va a acabar de verdad, llegará algo de pena. Sentiremos ese vértigo. Pero de momento no pensamos en eso», se conjura.

Guitarra especial

Arejita empuñará un instrumento especial en el último de los tres conciertos. Se trata de una guitarra diseñada a medida por los alumnos del proyecto Guitar Stream, compuesto por estudiantes de la Escuela de Ingenieros de la UPV/EHU. «Fue una sorpresa. Nos propusieron hacernos una guitarra a medida que estrenaré en el BEC. Me han pedido algunas especificaciones y les he guiado para que la hagan a mi gusto. La cosa es dar visibilidad a este proyecto de la universidad pública. La verdad que es el sueño de cualquier guitarrista, y si te la hacen aquí en Bilbao, pues todo suma», celebra.

Y, para redondear más si cabe la despedida, el grupo llegará al Bizkaia Arena con 'Azken zoramena', un disco en directo recién salido del horno y que recoge una actuación especial, la que dieron en su localidad de origen en primavera: «Grabamos el concierto de Gernika el 7 de junio, cuando nos despedimos de nuestro pueblo. Ya teníamos pensado registrarlo para disco y quedó muy chulo. Estuvimos bastante finos y merecía la pena sacarlo».

Va a ser un trabajo extenso que resume en directo lo mejor de su discografía, en forma de triple vinilo y doble CD. Se pondrá a la venta mañana mismo, coincidiendo con la Azoka de Durango, donde los integrantes de la banda estarán firmando varios días.

Difícil elegir con qué quedarse tras un cuarto de siglo en la brecha, aunque sobresale el cariño del público. «La gente nos manifiesta que en momentos difíciles de su vida hemos sido un agarre, una muleta. Con eso se te llena el corazón. Y ha habido momentos mágicos y preciosos en los conciertos que no se pueden olvidar. Ha sido un privilegio», zanja el fundador de Gatibu.