ETS anuncia en su primer 'fiestón' de Bilbao que volverán en 2026

Óscar Cubillo Bilbao. Lunes, 17 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

No han acabado de despedirse y ya han anunciado que volverán en 2026 después de un descanso de un año. Regresarán con un proyecto ... llamado 'Bihotzak kokista' (la conquista de los corazones), del que darán más detalles dentro de una semana. Hablamos de ETS (En Tol Sarmiento), uno de los grupos euskaldunes más populares entre la chavalería, si no el que más. Con motivo de su vigésimo aniversario en la escena musical, en la que empezaron y han continuado orgullosos currándose las fiestas de los pueblos, ETS han decidido hacer un parón tras estos tres conciertos en el BEC, tres eventos que han agotado con mucha antelación las 45.000 entradas puestas a la venta, 15.000 por día. Pero no teman quienes no tengan ticket: el tercer y último macro-concierto será emitido por la ETB en puro directo.

No en vano, este bautizado '20 urte zure eskutik' (20 años de tu mano) es un show grandioso y muy televisivo, no sólo por las pantallas de fondo.La gente no dejó de cantar, de emocionarse, y no se sentó apenas en su asiento, pero el líder Íñigo Etxezarreta quería más y llegó a decir al principio que parecía que estábamos 500 en vez de 15.000. El escenario parecía propio de los Rolling Stones o U2 y los actuantes podían aparecer por donde menos se les esperaba. Dan cancha a un grupo de baile (Bercijana), a un par de charangas (Lesaka y Kabila), a un trikitilari, a dos bertsolaris enfrentados de grada a grada (Jon Maia y Maddalen Arzallus) y a invitados como los Joselu Anayak, con quienes se marcaron un popurrí delirante que puso a todo el BEC y en pie. También descollaron las intervenciones de Zetak, que puso a cantar a todo el BEC con el fragmento de 'La chica del batzoki' de Doctor Deseo, y los gamberros de Dupla en el reguetonero 'Itzalizazu argia'. Y las chicas de Huntza, Uxue y Süne montaron otro brillante guateque en su hit 'Aldapan gora'.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Bilbao