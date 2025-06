Los clásicos del rock guían el concierto interactivo e improvisado de Max Weinberg

Un setlist en blanco y Max Weinberg esperando tus órdenes. Así funciona 'Max Weinberg's Jukebox', el espectáculo que ha tenido lugar esta tarde en ... el Teatro Victoria Eugenia: una especie de máquina del tiempo con baquetas o una gramola que funciona en directo en un teatro, sin lista prediseñada y con el rock clásico como única brújula.

Miembro de la E Street Band desde hace once años y parte del Salón de la Fama del Rock and Roll de Cleveland, en Ohio, Weinberg lidera este show interactivo de formato poco común, donde la audiencia arma el repertorio y elige 'in situ', sin más preámbulo, las canciones que la banda interpreta en directo con la cercanía de un club.

Weinberg cede el control total del setlist al público, que escoge en tiempo real los temas que sonarán, seleccionados entre más de una treintena de títulos. El espectáculo se ha iniciado con 'Highway to Hell' de AC/DC y 'American Girl' de Tom Petty and the Heartbreakers, y ha hecho sonar otras de bandas legendarias como Eagles, The Rolling Stones, The Beatles, AC/DC, Creedence Clearwater Revival, Chuck Berry, Roy Orbison o Bon Jovi, además de éxitos de Bruce Springsteen.

El concierto ha tenido lugar entre los dos shows que Bruce Springsteen y la E Street Band ofrecerán en la ciudad. Entre tema y tema, Weinberg ha compartido historias y anécdotas, haciendo de la cita un encuentro pensado tanto para los seguidores más fieles como para quienes simplemente disfrutan del rock en su forma más pura.

A todo ello se suma el carácter lúdico e informal del espectáculo, que por momentos adopta un tono desenfadado y suele invitar a miembros del público a subir al escenario —como ocurrió con el último tema de la noche—. Weinberg incluso ha bajado al patio de butacas para recoger peticiones directamente de los asistentes. También lo hizo Anthony Almonte, percusionista de la E Street Band, que ha protagonizado otro de los momentos más aplaudidos.

La banda que ha acompañado a Weinberg, por su parte, ha estado formada por los getxotarras de dos combos rockeros diferentes: William Gutiérrez y Txemi Gándara, de Los Brazos, y Rafael Gutiérrez, de Ontario. Juntos han cumplido al milímetro el mayor mandamiento de la noche: estar listos para cualquier cosa.