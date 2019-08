La cantata barroca protagoniza hoy el ciclo de música antigua El grupo italiano Gli Incogniti interpretará obras atribuidas y transcritas por Bach. Ars Atlántica interpreta un programa dedicado a la compositora italiana Barbara Strozzi, dentro de la Quincena. Mañana, el grupo Gli Incogniti propondrá obras de Bach PATRICIA RODRÍGUEZ Miércoles, 7 agosto 2019, 07:42

El Convento de Santa Teresa de Donostia vuelve a abarrotarse estos días para escuchar a los solistas y grupos de música antigua de España y Europa, que participan en el ciclo de música antigua de la Quincena Musical. En esta edición, además, se suma un nuevo escenario: la iglesia de Zorroaga, que acogerá el sábado 10 un espectáculo músico-teatral en torno a Juan Sebastián Elkano y la primera circunnavegación a la Tierra.

A los conciertos ya celebrados este pasado lunes y martes a cargo del cuarteto vocal Cantoría y el grupo aragonés Al Ayre Español se suma hoy el conjunto español Ars Atlántica, con un programa monográfico dedicado a Barbara Strozzi, cantante y compositora del Seicento italiano. «Con motivo de los 400 años de su nacimiento, el grupo ha rescatado algunas de sus cantatas menos conocidas y más sorprendentes, que serán insufladas de nueva vida en las voces de cantantes de lujo como son María Espada y Marta Infante, acompañadas por un trío instrumental formado por viola da gamba, archilaud y arpa», según explican desde el festival donostiarra.

Conciertos Hoy Ars Atlántica. Cantantas de Barbara Strozzi. 18 h. Mañana Gli Incogniti. Obras en torno a Bach. 18 h. Viernes, 9 Ensemble Diderot. Programa de Purcell. 18 h. Sábado, 10 Collegium Musicum De Madrid. 18 h.

Mañana, el conjunto italiano Gli Incogniti propondrá un curioso programa que gira en torno al genio de Juan Sebastián Bach, pero que no se centra en sus creaciones más populares sino en aquellas obras que le fueron atribuidas aunque en realidad no eran suyas. Con este programa titulado 'BWV... or not', que incluye obras de J.S. Bach, su hijo Carl Philipp Emanuel Bach y Johann Georg Pisendel, Gli Incogniti «quiere rendir homenaje a una época donde no existían los derechos de autor, pero en el que se respiraba una libertad creativa desbordante».

El siguiente concierto, el viernes, lo protagonizará Ensemble Diderot, bajo el título 'Purcell y sus inspiraciones: la manera italiana en Londres'. Para finalizar, el último de los conciertos del ciclo se trasladará a la iglesia de Zorroaga, para proponer un espectáculo músico-teatral sobre la primera circunnavegación a la Tierra por parte del navegante Juan Sebastián Elcano. Este año el importe de los donativos del ciclo de música antigua (mínimo de 8 euros por entrada) se destinará a Katxalin, la Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama y Ginecológico de Gipuzkoa.

Las entradas pueden adquirirse con antelación en las oficinas de la Quincena Musical de San Sebastián (Avda. Zurriola 1), en la web www.quincenamusical.eus, así como en el Convento de Santa Teresa y en la iglesia de Zorroaga desde una hora antes del inicio de cada concierto.