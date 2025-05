Bruce Sprinsteen replica a los insultos de Trump

Alberto Moyano San Sebastián Jueves, 22 de mayo 2025, 18:26 | Actualizado 19:26h. Comenta Compartir

La hiperactividad de Bruce Springsteen en esta primavera en la que ha retornado a los escenarios europeos no parece tener fin. A la espera ... de que a finales del próximo mes publique siete álbumes inéditos e inmerso en una gira que le traerá a Donostia los próximos 21 y 24 de junio. El músico publicó ayer sin previo aviso un mini álbum grabado en directo que bajo el título del tour, 'Land of hope and dreams', incluye cuatro temas con sus correspondientes mensajes contra el gobierno «corrupto» de Donald Trump, que le valió hace unos días furibundos insultos del presidente estadounidense.

En concreto, el EP recoge la grabación en directo de 'Land of Hope and Dreams', 'Long Walk Home', 'My City of Ruins' y 'Chimes of Freedom' el pasado día 14 en Manchester, en el concierto con el que abrió la gira. En concreto, son los cuatro temas que siguieron a sus alocuciones de corte político lanzadas desde el borde del escenario. Autor Bruce Springsteen



«El Estados Unidos que amo, sobre el que he escrito, la fuente de esperanza y libertad durante 250 años, está en manos de un gobierno corrupto, incompetente y traicionero», dijo el rockero, a la vez que llamaba al público a «alzar la voz contra el autoritarismo y dejar que triunfe la libertad». Y siguió: «En Estados Unidos persiguen a la gente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y expresar su desacuerdo», una más que posible alusión al estudiante de la Universidad de Columbia y figura del movimiento propalestino Mahmoud Khalil, detenido desde hace más de dos meses para ser deportado, pese a que tiene residencia legal en Estados Unidos. Insultos y amenazas La reacción de Trump fue inmediata. Tildó de «imbécil» al rockero. «Veo que Bruce Springsteen, completamente sobrevalorado, ha ido a un país extranjero a hablar mal del presidente de Estados Unidos», escribió Trump en su red Social Truth, antes de añadir que esta «ciruela pasa seca (...) debería CALLARSE». El presidente Trump también anunció el lunes que quería lanzar una «gran investigación» sobre los avales de famosos que recibió su antigua rival Kamala Harris durante la campaña presidencial. Además de a Bruce Springsteen, el mandatario atacó a estrellas de la canción como Beyoncé y Taylor Swift, que pidieron el voto por la candidata demócrata.

