Los Brazos vuelven a Donostia con Club 44 tras su concierto con el batería del 'Boss'

DV

Viernes, 12 de septiembre 2025, 07:33

El grupo bilbaíno Los Brazos regresa este viernes a Donostia para ofrecer un concierto en la sala El Andén (19.30 horas), de la mano ... del Club 44. La banda acompañó el pasado 22 de junio al batería de The E Street Band de Bruce Springsteen, Max Weinberg, en el concierto que ofreció en el Victoria Eugenia donostiarra.

