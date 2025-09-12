Los Brazos vuelven a Donostia con Club 44 tras su concierto con el batería del 'Boss'

El grupo bilbaíno Los Brazos regresa este viernes a Donostia para ofrecer un concierto en la sala El Andén (19.30 horas), de la mano ... del Club 44. La banda acompañó el pasado 22 de junio al batería de The E Street Band de Bruce Springsteen, Max Weinberg, en el concierto que ofreció en el Victoria Eugenia donostiarra.

En el espectáculo, denominado Max Weinberg's Jukebox, la propuesta se basaba en el concepto de gramola, en el que cada cual seleccionaba la canción que deseaba que sonase. Así, el respetable que asistió al concierto contó con pantallas de vídeo en las que pudo seleccionar más de 300 títulos de canciones de los 60, 70 y 80. The Beatles, The Rolling Stones, The Who, Cream, Tom Petty, The Hollies, The Monkees, Cheap Trick y, por supuesto, Springsteen fueron parte del menú al que pudieron acceder los espectadores, en una velada que se convirtió en una verdadera verbena.

En esta ocasión, Los Brazos alternarán temas de su propio repertorio con versiones de clásicos de rock and roll. El trío vizcaíno, que cuenta con cuatro discos de estudio y uno en directo en el mercado, ofrece un potente directo en cuyo setlist se filtran sus influencias. Su último trabajo, 'Universal', reúne nueve canciones con las que la banda continúa explorando y repasando otros estilos, con nuevos instrumentos y arreglos corales.