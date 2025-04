La Ley vasca de Cultura llegará al Parlamento a finales de 2026

La futura Ley vasca de Cultura ya está dando sus primeros pasos. Tras reunir el lunes al Consejo Vasco de la Cultura en Getaria, la ... vicelehendakari primera y consejera del ramo, Ibone Bengoetxea, ha puesto hoy una fecha orientativa en la que el proyecto de ley debería estar ya en sede parlamentaria: finales de 2026.

Es entonces cuando en el Departamento calculan que se registrará el texto en la Cámara autonómica. «Nuestro compromiso es que la ley esté en el Parlamento antes de que finalice 2026», ha expresado Bengoetxea en rueda de prensa en Lehendakaritza tras el Consejo de Gobierno semanal. Todo ello, tras un largo proceso que ya se ha iniciado y que tendrá varias etapas relativas a consensuar el texto con diversos agentes e instituciones.

De momento, el siguiente paso es la consulta previa pública, una memoria explicativa que se publicará «en 15 o 20 días» en la página web del Departamento y que recogerá el contexto y los objetivos de la futura norma. Podrá ser consultada por la ciudadanía con el objetivo de comenzar ya a recibir aportaciones, tanto de particulares como del sector cultural.

Esta memoria es el paso previo al borrador de la ley que regulará el sector cultural a nivel autonómico. Este primer texto, que se dará a conocer en los próximos meses, será previamente abordado con las otras instituciones con competencias en la materia –diputaciones y ayuntamientos– así como con los sectores profesionales. «Vamos a pulir y a limar el borrador con todos ellos», ha explicado la consejera.

Serán por tanto meses de redactado, incorporaciones de propuestas y alegaciones, y reuniones con todo tipo de agentes, un proceso que se prevé que culmine en la presentación del proyecto de ley en el Parlamento Vasco el próximo año. A este respecto, la norma debería aprobarse sin sobresaltos debido a la mayoría absoluta que suman los dos partidos de Gobierno –PNV y PSE–, a la espera de que pueda suscitar algún apoyo más por parte de los grupos de la oposición.

Observatorio de la Cultura

Por otra parte, cuestionada por las críticas de Eskena –asociación de productoras de teatro y danza– hacia los datos del Observatorio Vasco de la Cultura debido a que su informe anual no distingue entre funciones profesionales y amateur, la vicelehendakari ha defendido que no haya diferenciación en el documento. «Hay que poner en valor la cultura amateur, porque sin ella no existiría la profesional. Las asociaciones y entidades semiprofesionales aportan mucho valor a la cadena cultural y a la sociedad», ha justificado.