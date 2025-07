Dee Dee y la fuerza de las mujeres

El Jazzaldia afronta hoy la madre de todas sus noches. A la misma hora, las 21.00, coinciden dos de las citas marcadas en rojo ... por muchos: en la Zurriola, la actuación de los azkoitiarras Bulego en el Escenario Keler augura reunión multitudinaria y popular, que se prolongará después con Sidonie, la veterana banda 'indie' nacida en Barcelona hace ya décadas. En un cartel con tantas estrellas internacionales como el de esta 60 edición la actuación de Bulego fue la primera oficialmente contratada. Y por la expectación que ha generado se espera intensa velada en la playa a cargo del grupo liderado por Tom Lizarazu.

Pero a la vez los aficionados más puristas disfrutarán en la Plaza de la Trinidad del programa probablemente más jazzero de este año, con el referente Brad Mehldau y su trío al inicio y Dave Holland y Chris Potter después. Y también hoy otro concierto que se ha convertido en el más deseado, y eso que es con el aforo más reducido y el horario más madrugador: el gran Marc Ribot, que ofrece a lo largo del Jazzaldia tres actuaciones en formato distinto, estará a las once de la mañana en el museo de San Telmo en solitario, acompañado solo de su guitarra. Una entrada para ese concierto se ha convertido en el objeto del deseo: menos de 300 espectadores son los elegidos.

Ampliar Dee Dee Bridgewater vivió ayer un intenso viernes, siempre con su perrito al lado: firmó emocionada en la expo de San Telmo, recibió el premio en la Trini y luego cantó con su cuarteto de mujeres.

Marc Ribot recibirá el premio del festival mañana a mediodía en el Victoria Eugenia antes de su tercer y último concierto. Anoche actuó en la Trini antes de que lo hiciera Dee Dee Bridgewater, que recogió su galardón en el escenario también antes de su propio recital. La brava y veterana música nacida en Memphis hace 75 años, implicada siempre en causas solidarias, vino esta vez a Donostia con el proyecto que reivindica la fuerza de las mujeres.

Su espectáculo se titula 'We exist!' y es, según sus propias palabas, «un grito de guerra, una reivindicación del activismo y del arte de grandes mujeres». La acompañaban tres músicas: Carmen Staaf al piano, Rosa Brunello al bajo y Shirazette Tinnin en la batería, y provocaron el entusiasmo de los aficionados.

Fuera de escena tiene otro acompañante del que no se despega: su pequeño perro. Y con el can fue la intérprete a la exposición de San Telmo sobre los sesenta años del Jazzaldia. En la muestra hay una foto de una anterior visita de Dee Dee Bridgewater y la cantante no solo firmó complacida, sino que le brotaron las lágrimas con algunos de sus recuerdos donostiarras, según cuentan quienes estaban presentes, y también al ver las fotos de tantos compañeros. El festival termina mañana pero la exposición continúa abierta.

Ampliar Claire Martin, cantante y presentadora de la BCC, en el hotel María Cristina. Ayer repitió en Chillida Leku e Irun. Lolo Vasco

También la reivindicación se abre paso en el festival. Ayer se seguía comentando el gesto de Anari en la Zurriola la noche del jueves, cuando cedió el escenario durante un rato a los palestinos de Sol Band en un gesto solidario. La noche terminó caliente en la playa con el conciertazo de EXTC de Terry Chambers y un público entusiasmado.

La fiesta se extiende. Podría contarlo en primera persona la cantante británica (y presentadora de la BBC) Claire Martin. La noche del jueves cantó en el ya tradicional concierto-cena del hotel María Cristina; ayer, en el Txikijazz de Chillida Leku por la mañana y por la noche en la Plaza de San Juan de Irun, en la 'extensión' del festival hacia la muga. En las terrazas del Kursaal el público se anima y baila en cuanto hay ocasión. Como en el Nauticool, donde triunfó como DJ Rosco, sobrenombre de destacado publicitario donostiarra.

P.d. La banda de Amy. La verdadera banda que actuaba con Amy Winehouse rinde homenaje a su repertorio con doble cita: hoy a los 22.30 en el escenario Frigo de las terrazas y mañana a las 12.00, en el Txikijazz, en el escenario Fnac, también junto al Kursaal.