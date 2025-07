John Stamos se suma al concierto de The Beach Boys en el Jazzaldia

El concierto que The Beach Boys ofrecerá el próximo día 23 en el Auditorio Kursaal contará con un invitado especial:el actor, productor y músico ... John Stamos, que actuará como guitarrista y cantante junto al resto de los músicos de la formación. Stamos, muy popular por su participación en numerosas series y singularmente en 'Padres forzosos', mantiene una antigua relación con los Beach Boys desde su primer encuentro público, del que justo ayer se cumplieron cuarenta años:fue el concierto que ofreció con el grupo un 4 de julio de 1985 frente al Monumento a Washington, seguido en directo por casi un millón de personas.

Fuentes del Jazzaldia indicaron que desde el equipo de los Beach Boys han mostrado «un interés especial en destacar su presencia en esta gira –con cinco paradas en España y varias más en Reino Unido–, ya que consideran que redobla la relevancia mediática del tour» del grupo. Stamos ya se unió al grupo en determinados conciertos de la gira Endless Summer Gold 2024.

El popular actor, que siempre ha reivindicado el legado musical del conjunto californiano, ha participado en varios de sus videoclips e incluso dirigió uno para el tema 'Hot Fun in the Summertime'. También participó en el single 'Kokomo', que alcanzó los primeros puestos de las listas. En palabras del propio Stamos, el repertorio de The Beach Boys es «música que «pasa por alto el cerebro y va directamente al corazón».

Una estrecha amistad

Amigo personal tanto del recientemente fallecido Brian Wilson como del líder de la banda que actuará en Donostia, Mike Love, su participación en el concierto del Jazzaldia –cuyas entradas se venden a buen ritmo– en calidad de cantante y guitarrista le garantiza una importante presencia escénica durante la actuación. Así, la formación que pasará por Bruce Johnston (teclados, bajo), Brian Eichenberger (director musical), Christian Love, Tim Bonhomme, Jon Bolton, Keith Hubacher, Randy Leago y John Wedemeye, además de los propios Love y Stamos.

The Beach Boys continúan siendo referentes de la música y la cultura En 2024 se estrenó en Disney+ el documental 'The Beach Boys', que ofrece un repaso a la larga trayectoria de la banda. Dirigido por Frank Marshall y Thom Zimny, el filme incluye material inédito, entrevistas con miembros históricos como Brian Wilson –que falleció hace unas semanas–, Mike Love, Al Jardine y Bruce Johnston, así como testimonios de figuras destacadas de la industria como Lindsey Buckingham y Janelle Monáe.

La banda sonora del documental incluye grandes éxitos del grupo junto al inédito 'Little Blue Bathing Suit' interpretado por Stephen Sánchez. En 2023 fueron homenajeados en el especial televisivo de CBS 'Grammy Salute to The Beach Boys', en el que actuaron numerosos artistas.