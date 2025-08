Glad is The Day: música, calor y fiesta sobre la hierba

El festival alternativo que nació con el 2016 y se fue haciendo grande

Glad is The Day nació como un festival alternativo por ubicación, programa y filosofía, pero se ha convertido en una cita «grande», como volvió a comprobarse ayer, en un parque como Cristina Enea no habituado a las multitudes. Donostia Kultura incluye en su programación esta propuesta que coordinan 'tecnicamente' las salas Dabadaba y Le Bukowski con la colaboración de Kutxa Kultur. En 2015 se hizo la primera prueba 'piloto' al amparo de los aires renovadores de la capitalidad europea del 2016, que quería descentralizar las ofertas culturales y abrirse a músicas y actividades ciudadanas distintas. Desde entonces Glad is The Day ha ido creciendo año tras año en su cita anual del mes de agosto.