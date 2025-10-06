Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Eider García, cosiendo en su estudio.

El valor del vestuario en la pantalla

Detrás de las cámaras. ·

La diseñadora Leire Orella es responsable de la indumentaria de películas como 'Handia' y Eider García Garikano firma los estilismos de los grupos musicales Merina Gris y Janus Lester

Chloé Falcón Lardière

Lunes, 6 de octubre 2025, 07:13

Comenta

Detrás de un proyecto audiovisual, ya sea televisivo, cinematográfico o musical, trabajan e interactúan muchos profesionales, cada uno dedicado al área en el que es ... especialista. Producción, dirección, sonido, montaje o iluminación, son departamentos que movilizan muchos profesionales, sobre todo en grandes producciones. Pero hay otra área, la dedicada al estilismo, que muchas veces pasa desapercibida para el público, pero que tiene un gran protagonismo a la hora de conseguir dar con la imagen o el ambiente que buscan los directores de las producciones. La figura del estilista es clave para que los actores o músicos transmitan, a través del vestuario, la idea que quieren contar los directores creativos a través de los personajes o artistas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 70 años el traumatólogo Ricardo Cuéllar
  2. 2 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  3. 3

    Jon Insausti, una trayectoria fulgurante para llegar a la Alcaldía de San Sebastián
  4. 4

    Detenido en un club de alterne de Donostia por amenazar con un puñal y tratar de atropellar a un empleado de seguridad
  5. 5

    «Supongo que me ha pasado factura la gestión, pero contentar a todos es imposible»
  6. 6 La curiosa tienda vasco-japonesa del País Vasco francés en la que «las señoras hacen sus compras»
  7. 7 El chef del mejor restaurante del mundo llega a San Sebastián: «Maido es un lugar feliz que tiene el cariño de la gente»
  8. 8 Una Real inoperante cae ante un Rayo muy pirata
  9. 9 Una revista retira su último número con la palabra España dibujada en la mano de Irulegi
  10. 10

    Udalekus: la fina línea entre educar y adoctrinar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El valor del vestuario en la pantalla

El valor del vestuario en la pantalla