'Singular', de Alberto Gastesi, se estrenará el 12 de octubre en el Festival de Sitges

'Singular', la segunda película del cineasta donostiarra Alberto Gastesi tras 'La quietud en la tormenta', se estrenará el domingo 12 de octubre en el 58º Festival Internacional de Sitges. Protagonizado por Patricia López Arnaiz (Goya por 'Ane', 'Nina', '20.000 especies de abejas') y Javier Rey ('8', 'La última noche en Tremor', Biznaga de Plata por 'Sin fin'), es un thriller de ciencia ficción en torno a los límites de la inteligencia artificial y al duelo humano. Completan el reparto el joven actor Miguel Iriarte ('4 Estrellas') en su debut cinematográfico. El proyecto se hizo en 2019 con el Pitchbox de Sitges.

La sinopsis detalla que doce años después de la muerte de su hijo, Diana y Martín deciden reencontrarse durante un fin de semana en su antigua casa del lago. Ella es especialista en Inteligencia Artificial, él abandonó la profesión para vivir retirado de la civilización. Cuando un enigmático joven con un misterioso parecido con el difunto hijo aparece en la casa, salen a la luz antiguos secretos y nuevas sospechas. Del pasado de la familia podría depender la existencia de un futuro.

Gastesi ha explicado que «con el estreno en el Festival de Sitges se cierra un círculo que iniciamos allí hace seis años cuando ganamos su primer premio Pitchbox al desarrollo. Desde luego, como padres de una criatura gestada durante más de un lustro, no concebimos mejor manera de salir a la vida que en la sección oficial de un festival que es primera referencia en el género a nivel internacional. 'Singular' empieza así su andadura entre amigos y proyectada al mundo, junto a películas hermanas del cine vasco, con todo el calor que podía esperarse».

El donostiarra firma el guion junto a Alex Merino como ya hizo en 'La quietud en la tormenta' (2019). Producida por White Leaf Producciones y Vidania Films. 'Singular' cuenta con la ayuda del Ministerio de Cultura - ICAA, el apoyo del Gobierno Vasco, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, y la participación de EITB y RTVE. Las ventas internacionales correrán a cargo de Reason 8.

