Crítica de 'Elio': ¿Estamos solos?

No podemos saber cómo hubiese sido 'Elio' de haberse realizado en los tiempos gloriosos de Pixar, o en la también magnífica etapa posterior en que, ... ya dentro de Disney, John Lasseter mantuvo el sello Pixar y produjo obras maestras de la animación cuales son 'Ratatouille', 'Wall-E', 'Up' y 'Toy Story 3'.

No podemos saber cómo era la primera versión de 'Elio', la que realizó en solitario Adrián Molina (codirector de 'Coco') y que tanto asustó a la Disney porque el chaval protagonista era claramente 'queer' (además de, al parecer, estar más marcado su carácter latinoamericano). Había que suavizarlo todo, suprimir cualquier ambigüedad para poder estrenar en la nada gloriosa era Trump. Echaron mano de Madeline Sharafian y Domee Shi ('Red') para rehacer el entuerto.

Valoración Datos Dirección: Domee Shi, Madeline Sharafian, Adrián Molina.

Guion: Julia Cho, Mark Hammer, Mike Jones.

Música: Rob Simonsen.

Animación, EE.UU. 2025.

Cines: Antiguo Berri, Príncipe, Garbera, Urbil, Niessen, Mendibil.

Duración: 98 minutos.

Y así llegamos al 'Elio' que esta semana ha llegado a nuestras pantallas después de pinchar en las norteamericanas. ¿Está bien, merece el batacazo? Sí, no, no, sí. La película es superior a la mayoría de las grandes producciones de animación y mantiene parte de ese toque Pixar capaz de aunar creatividad, ternura humanista y espectáculo. Pero, acaso debido al tortuoso proceso creativo, acaso porque ni Disney ni Disney-Pixar atraviesan su mejor etapa, la cosa no fluye, no encaja con la naturalidad de otras veces.

Cierto es que sigue habiendo secuencias, guiños, personajes secundarios que dan en la diana, pero el conjunto no ofrece la excelencia esperada. El niño protagonista, Elio, que se siente solo y se refugia en su obsesión por la vida extraterrestre, resulta demasiado histérico, a la película le falta alegría y solidez y le sobran aparatosidad y griterío. Cumple las expectativas mínimas pero racanea riesgo, ambición y profundidad. No sabemos los extraterrestres pero, ¿Pixar nos dejará solos?