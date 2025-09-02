'Eraukon', Irulegiko eskuari buruzko dokumentala
Iban Toledo eta Oroitz Zabalak zuzendua, urtebeteko prozesuaren ostean azaroako amaitzea espero dute
Donostia
Asteartea, 2 iraila 2025, 11:01
Iruñetik 15 kilometrora egindako indusketetan aurkitu zen hainbeste harrabots sortu duen Irulegiko eskua eta hantxe, Aranguren Ibarran, igaro dute uda Iban Toledo eta Oroitz Zabalak 'Eraukon, Eskuaren mintzoa' film-dokumentala grabatzen. Duela urtetebete hasi zuten jarduna, ordutik hainbat tokitan filmatu ondoren, besteak beste Frantzian, Erresuma Batuan, Madrilen, Bartzelonan edo Euskadi eta Nafarroan ere (Tolosa, Irurita, Gaztelu, Bujanda, Iruñea eta Gasteiz), azaroan amaitzea aurreikusten dute.
Ikus-entzunezkoan arkeologo gazte talde bat da protagonista. Sinopsiak dioen bezala Europa hegoaldeko txoko menditsu batean objektu berezi bat aurkitu dute, «brontzezko esku misteriotsu bat, idazki enigmatiko eta deszifraezin bat gordetzen duena. Europako azken indigenen hizkuntzaren aurrean egon gintezke». Hala, «zer esan nahi digu 'Irulegiko eskuak'?» galderari erantzuna eman nahi zaio.
'Irulegiko eskua' brontzezko pieza bat da, 2.000 urte baino gehiago dituena, eta 40 zeinuko testua duena. Hipotesien arabera «Europako hizkuntza isolatu bakarra den euskararen aitzindaria izan daiteke». Lehen unetik 'sorioneku' hitzak -ustez 'zorion' hitzaren erroa-. Hala ere, duela gutxi egindako ikerketa bati esker, aditz bat aurkitu ahal izan da idazkunaren amaieran: 'eraukon'. Honek 'eradun' aditzarekin zerikusia izan dezakeena (euskaraz eman, eskaini edo entregatu).
Hari horri tiraka jardun dute Toledok eta Zabalak «euskararen jatorriaren inguruko misterioa» argitzen saiatzeko. «Aurkikuntza soil bat izateaz harago», 'Irulegiko Eskua'-ren deskubrimendua «gure nortasun eta kulturaren ikur» bilakatu dela dio lehenak. «Euskaldunok teoria askoren kontra herri alfabetatua ginela frogatu du eta euskara, orain ez asko, kanpotik etorritako hizkuntza zioen beste zenbait teoria alde batera uzten ditu». Hala, dokumentala «merezi duen eta euskal herritarrongan piztu duen interesaren mailan egotea» espero du, jakitun bada ere «erronka ez dela makala».
Bere aldetik, Zabalak xehatu bezala prozesua hiru urtekoa izan da eta batetik bestera eraman ditu, «Arangurengo arkeologia-aztarnategitik Europako hainbat lekutara». Beste arrazoien artean, adituen laguntza bilatu dute «parekorik ez duen aurkikuntza baten misterioaren arrastoari jarraitzeko». «Zirraragarria da filmatzea brontzezko objektu txiki hau nola berridazten ari den euskararen historia eta, horrekin batera, gure kulturaren eta sustraien historia. Baliteke euskara Europa osoko hizkuntza bizi zaharrena izatea», iritzi du.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.