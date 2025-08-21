Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Crítica de 'Nadie 2': Matanzas en familia

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Osteguna, 21 abuztua 2025, 06:25

La fórmula podría ser la del cóctel veraniego más indigesto: una base de ultraviolencia sangrienta (con peleas a muerte a porrillo), aroma de cine familiar ( ... padre con trauma por no atender a su familia porque le come su trabajo como asesino; la familia que masacra unida permanece unida y tal), un 'twist' de humor negro y hielo, mucho hielo.

