Crítica de 'Nadie 2': Matanzas en familia

La fórmula podría ser la del cóctel veraniego más indigesto: una base de ultraviolencia sangrienta (con peleas a muerte a porrillo), aroma de cine familiar ( ... padre con trauma por no atender a su familia porque le come su trabajo como asesino; la familia que masacra unida permanece unida y tal), un 'twist' de humor negro y hielo, mucho hielo.

Valoración Datos Dirección: Timo Tjahjanto.

Guion: Derek Kolstad, Aaron Rabin.

Intérpretes: Bob Odenkirk, Connie Nielsen, Gage Munroe.

Fotografía: Callan Green.

Música: Dominic Lewis.

EE.UU. 2025. Cines: Antiguo Berri, Príncipe, Urbil, Niessen, Mendibil.

Duración: 89 minutos.

Contra todo pronóstico, y gracias a que tampoco el cine es una ciencia exacta, el combinado resulta bastante bien, inesperadamente llevadero, hasta chispeante dentro de su género. Ya funcionó hace cuatro años en 'Nadie' a secas, con aquel padre, Hutch (Bob Odenkirk), que después de no reaccionar cuando los ladrones atacaron su casa, le daba por la furia y la venganza. En esta segunda parte, Hutch sigue matando aquí y allá para cubrir la deuda que mantiene con una mafia rusa. Pero está cansado, quiere unas vacaciones y no se le ocurre otra cosa que llevar a su familia a un ahora decadente parque vacacional al que fue de niño, sin saber que antes y ahora es un nido de mafiosos.

¿Que la película es tontuela? Pues no podemos decir que no. ¿Que se atreve a montar una larga pelea en la parte de atrás de un barco turístico mientras los turistas y el guía ni se enteran en proa? Pues también. ¿Que usa como trampas mortales barracas de feria? Lo mismo.

El argumento no hay por dónde pillarlo pero las escenas de peleas y matanzas están bien dosificadas, no cuesta identificarse con unos personajes tan enrabietados por la vida, Bob Odenkirk (el Saul de 'Breaking Bad') aporta lo suyo y, siempre que se tome como un entretenimiento desenfadado que estiliza la violencia, 'Nadie 2' salva una tarde de verano. Y encima se puede jugar a descubrir a dos veteranas estrellas semiocultas: Christopher Lloyd (el Doc de 'Regreso al futuro') y ¡Sharon Stone!