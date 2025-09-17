Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Crítica de 'Jone, batzuetan': Gora Mari Jaia, Biba zu

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 07:05

Es que me gusta toda toda toda. Hasta los títulos de crédito finales, cargados de nombres por todas las esquinas, con esa canción tan guapa, ... esa tan de kedada junto a la Ría, la Blanca o en las terrazas del Kursaal en una noche de verano, esa que dice 'Quiero que lo hagamos en la calle, volver hacer botellón, poner en el coche regetón'. Es que me gusta toda, tan habitada por personajes de verdad. Y no me refiero solo a esas tres criaturas con tanta carne, tanto hueso, tanto amor, tanta cotidianeidad, tanta tristura (dulciamarga) dentro que son Jone, su padre y su hermana pequeña, es decir, por siempre jamás Olaia Aguayo, Josean Bengoetxea y Elorri Arrizabalaga. Me refiero i-gu-al-men-te a todas las chicas (y algún chico) que pueblan la película; tremendo, maravilloso trabajo de casting, de vestuario (visten como se viste en la Aste Nagusia y alrededores...), de peluquería. Es que me gusta toda, toda, toda. Tan real, tan fresca, tan viva, tan joven, tan madura. Con ese guion suyo, tan rico. Con esa forma de filmar tan valiente, tan a pie de obra y de fiesta, que mira que ha de ser difícil rodar en, dentro y entre las barracas. O en el Arenal, pillando en directo el pregón de Aiora Renteria, la cantante del grupo Zea Mays, en la Aste Nagusia de 2023.

