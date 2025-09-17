Crítica de 'Jone, batzuetan': Gora Mari Jaia, Biba zu

Comenta Compartir

Es que me gusta toda toda toda. Hasta los títulos de crédito finales, cargados de nombres por todas las esquinas, con esa canción tan guapa, ... esa tan de kedada junto a la Ría, la Blanca o en las terrazas del Kursaal en una noche de verano, esa que dice 'Quiero que lo hagamos en la calle, volver hacer botellón, poner en el coche regetón'. Es que me gusta toda, tan habitada por personajes de verdad. Y no me refiero solo a esas tres criaturas con tanta carne, tanto hueso, tanto amor, tanta cotidianeidad, tanta tristura (dulciamarga) dentro que son Jone, su padre y su hermana pequeña, es decir, por siempre jamás Olaia Aguayo, Josean Bengoetxea y Elorri Arrizabalaga. Me refiero i-gu-al-men-te a todas las chicas (y algún chico) que pueblan la película; tremendo, maravilloso trabajo de casting, de vestuario (visten como se viste en la Aste Nagusia y alrededores...), de peluquería. Es que me gusta toda, toda, toda. Tan real, tan fresca, tan viva, tan joven, tan madura. Con ese guion suyo, tan rico. Con esa forma de filmar tan valiente, tan a pie de obra y de fiesta, que mira que ha de ser difícil rodar en, dentro y entre las barracas. O en el Arenal, pillando en directo el pregón de Aiora Renteria, la cantante del grupo Zea Mays, en la Aste Nagusia de 2023.

Valoración Datos Dirección: Sara Fantova.

Guion: Fantova, Nuria Dunjó, Nuria Martín Esteban.

Foto: Pablo Seijo.

Música: Andreu Ortoll.

Intérpretes: Olaia Aguayo, Josean Bengoetxea, Elorri Arrizabalaga, Ainhoa Artetxe.

Cines: Trueba, Niessen, Bastero, Modelo, Aita Mari, Herri Antzokia.

Duración: 80m. Es que me gusta toda. Con su cerveza, su chupito de tequila, sus parches de morfina, su amor fugaz (como lo son casi todos los que empiezan y acaban durante unas fiestas, esos que parece que van a ser inmortales), sus macarrones, su tintado de pelo doméstico, sus diarios, sus fotos familiares, sus últimas voluntades. Su frescura. Qué rico qué rico una película sin ínfulas, que no se las da de nada pero nos da tanto. Es que me gusta entera. Tan humilde. Premiada en Mallorca, mencionada en Málaga, programada en el Zinemaldia. Tan noble y leal.

