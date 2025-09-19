Crítica de 'Guardianes de la noche: La fortaleza infinita ll': Donde el sol no sale nunca

Once millones $, 1.64 billones en yens japoneses, recaudó el 18 de julio, día de su estreno en Japón. A lo largo de la ... semana había rebasado totalmente el récord de 'Pokemon', 31 millones de dólares, alcanzando los 71. Antes, cuando el 28 de junio se lanzó su magnífico y arrogante trailer, esas imágenes recibieron 40 millones de visitas en 24 horas.

Valoración Datos Dirección y guion: Haruo Sotozaki, Kikaru Kondô.

Foto: Yûichi Terao.

Música: Yuki Kajiura, Go Shiina.

Animación: Akira Matsushima.

Sonido: Krystal Holmes.

Montaje: Manabu Kamino.

Duración: 155m.

Es fenómeno infinito que ha de verse en la pantalla más grande que tengas cerca o lejos de tu casa. Allí donde la tormenta de colores, la bravura indomable de sus dibujos ( y de su arriesgado, trepidante, imposible montaje) desborden tus seis sentidos y haga crepitar tus terminaciones nerviosas.

Pero no es solo que te sientas en una montaña rusa que puede descarrilar en cualquier momento, sino que el buen guion, que, lógicamente, adapta con una total libertad y a la vez extrema lealtad el no menos sorprendente y fantástico manga de Koyoharu Gotouge, editado entre nosotros por Norma, consigue moldear una narrativa que roza la excelencia. Aventura, acción, toques sobrenaturales... cada vez nos resultan más interesantes y mejor contados los esfuerzos del Cuerpo de matademonios (esos 'demonslayers' nunca suficientemente adorados por nosotros, por más que también admiremos a los demonios) por destruir al malvado Muzan. Los personajes, tanto los que están en el Lado Oscuro como los que se sitúan en la zona de la Luz, van cobrando envergadura de criaturas cinematográficas. Con todos los claroscuros posibles, presentes también en los 23 volúmenes que componen la edición en papel.

Totalmente épica, no busques solo la gran pantalla para gozarla. Ve a la sala con mejor sistema de sonido, así sentirás temblar tu butaca. Y disfruta de la última canción, interpretada por una superstar japonesa, Lisa.