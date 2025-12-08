Robo, carnaval, y a toda vela

Peliculón no es que sea. Ni lo pretende. Está a siglos luz de tener la ambición artística y vital que luce, por ejemplo, 'Singular'. Y ... quizás porque nunca pensó en ser una obra de arte se proyecta en dos de cada tres pantallas de los complejos cinematográficos de nuestros alrededores y cuando termina la sesión hay aplausos y hasta se oye algún ¡olé!

Tal vez porque nunca nadie de quienes la financiaron, produjeron y filmaron pensó que podrían presentaarla en la lista corta de preseleccionados a los futuros Goya de 2027 resulta que se ha posicionado tan ricamente en lo más alto de la taquilla de este inmaculado y constitucional puente.

Y por todo eso, porque lo que le apetecía era ser una película que cayera bien a los espectadores y demostrara la pujanza de la industria cinematográfica gallega (está impulsada, como 'Leo y Lou', por la Xunta y la TVG), que no solo produce obras de gente tremenda como Patiño, Camborda, Enciso o Laxe, se ve tan a gustito, como un producto lindo en el que además trabas conocimiento con el carnaval de Verín y te enrollas con sus 'Comadres', fastuosas mujeres de rompe y rasga que se atreven (es tradición) a desnudar a un Óscar Casas (¿le recuerdan en 'Mi soledad tiene alas'?) que, tras cometer un atraco de lo más chirene, anda por la pantalla disfrazado de Miércoles Addams mientras Ana Jara, haciendo de niña rica pero soñadora que conduce el Aston Martin de su padre, va por las calles bebiendo orujo vestida de Spiderman o algo parecido.

Han dicho que es intranscendente. Por supuesto. Aunque, qué quieren que les diga, tiene unas cuantas reflexiones sobre los cuerpos de seguridad y sus investigadores que no creo hagan muy felices a los altos mandos de la Policía. Y un final superguapo. De esos que dejan bien claro que quien la hace no tiene por qué pagarla.