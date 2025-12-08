Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una escena de 'Me has robado el corazón'.
Crítica de cine | Me has robado el corazón

Robo, carnaval, y a toda vela

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Lunes, 8 de diciembre 2025, 08:35

  • Dirección y guion: Chus Gutiérrez sobre una idea de Alberto Arruty.

  • Fotografía: Isaac Vila.

  • Música: Zeltia Montes.

  • Intérpretes: Óscar Casas, Ana Jara, Luis Zahera.

  • Cines: Príncipe, Urbil, Garbera, Niessen, Mendibil.

  • Duración: 98 minutos.

Peliculón no es que sea. Ni lo pretende. Está a siglos luz de tener la ambición artística y vital que luce, por ejemplo, 'Singular'. Y ... quizás porque nunca pensó en ser una obra de arte se proyecta en dos de cada tres pantallas de los complejos cinematográficos de nuestros alrededores y cuando termina la sesión hay aplausos y hasta se oye algún ¡olé!

Este contenido es exclusivo para suscriptores

