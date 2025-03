'El bar nuestro de cada día' llega hoy a Gazteszena de la mano de dFeria Karin Schäfer explora el envejecimiento como titiritera en 'Crazy Old Me' y 'After The Drop' aborda la enajenación desde la danza

El monólogo de Antonio Romera 'Chipi' 'El bar nuestro de cada día' llega hoy a Gazteszena, de la mano de la 31ª edición de dFeria ... con su reivindicación de las tascas, no sólo como lugar de ocio, «sino como lugares de culto a la vida y a nosotros mismos». Los responsables de dFeria presentaron ayer también el espectáculo 'Crazy old me', de Karin Schäfer, que se podrá ver el jueves, 'After The Drop', de Lucía Montes & Mado Dallery, que se representará hoy y mañana en la Sala de Danza del Victoria Eugenia.

En 'El bar nuestro de cada día', el barman, interpretado por 'Chipi', debe afrontar la última voluntad de uno de sus clientes, el 'Malandro', que antes que un funeral, ha preferido dejar pagada una fiesta en el garito. En su monólogo, entre anécdotas y canciones, el camarero desgrana la vida del fallecido que para los presentes servirá de aprendizaje vital. 'After The Drop' es una pieza de danza contemporánea, coreografiada por Lucía Montes y Mado Dallery, acompañadas como tercera intérprete por Beatriz de Paz. Toma como punto de partida las ideas de enajenación, violencia o impotencia para cambiarlas en capacidad de transformación con perseverancia en el intento. La obra transcurre en una fina línea entre la realidad y la ficción, lo imaginario y lo reconocible. La obra presenta a sus protagonistas rodeadas de catástrofe, inducidas en la rutina apática y ciegas de tensión. Un bucle insostenible perturbado por la necesidad de cambio. La pieza de Lucía Montes y Mado Dallery trata los cuerpos como materia moldeable. Situados entre lo real y lo imaginario, símbolos corpóreos sugieren conceptos como la destrucción y la transformación, lo rígido y lo moldeable, el cambio y la fluctuación. En cuanto a 'Crazy Old Me', de Karin Schäfer, explora su envejecimiento como titiritera y creadora teatral, enfrentándose al deterioro físico, la memoria fugaz y los desafíos de un mundo en constante cambio. Marcando su regreso tras una enfermedad y la pandemia, la obra reflexiona sobre la transformación personal y artística, celebrando la resiliencia.

