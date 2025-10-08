Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Boluntarioak eta parte-hartzaileak Beheko Plazako gunean. SARA UTRERA

Zumaia

«Zorionak eta eskerrik asko Flysch Trail mendi lasterketako kide guztiei»

Ariketa kolektibo eta herrigintza ariketa handia egin dela nabarmendu du Zumaiako Udalak

Sara Utrera

zumaia.

Asteazkena, 8 urria 2025, 20:25

Joan zen igandean izan zen 16. Flysch Trail Mendi Lasterketa. Azken hiru edizioetan bezala, Udala izan da antolatzailea, lantalde zabal bateko parte bezala. Hilabeteak behar izaten dira tamaina horretako proba handi bat antolatzeko, eta eskerrak ematen dizkio antolaketako taldeari. Baita, nola ez, lasterketa egunean boluntario lanetan aritu ziren guztiei ere. «Herri, herrigintza eta auzolan ariketa ederra egin zuten denen artean beste urte batez, eta nabarmentzeaz ez ezik, txalotu ere egin behar da. Aipatzekoa da aldi berean, baserritarren eta lur jabeen prestutasuna, eta baita udal langileena ere. Eskerrak eman, nola ez, babesleei eta herriko merkatari, ekoizle eta dendariei, laguntzeko prestutasuna eta borondateagatik», adierazi du Udalak.

Ezin ahaztu, jakina, korrikalariak. «Eguraldiak jarritako baldintza petraletan egin behar izan zuten korrika, eta horiei guztiei ere eskerrik asko handi bat. Eta animoak min hartzeko zoritxarra izan zutenei ere. Baldintzek hori gertatzeko arriskua handitu egin zuten, eta gertatu egin ziren ezbehar batzuk. Lehenbailehen osa daitezela».

Aurtengoari amaiera emateko, balorazio bilera egingo du lantaldeak, eta orduan jasoko ditu korrikalarien eta boluntarioen iritziak. Gero, atseden pixka bat hartu ondoren, berehala hasiko dira 17. edizioa prestatzen, 2026koa.

