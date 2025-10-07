S.U. zumaia. Martes, 7 de octubre 2025, 20:31 Comenta Compartir

La asociación Esku hutsik ofrecerá la mesa redonda titulada 'Visibilizando el duelo gestacional, perinatal y neonatal' hoy, a las 18.30, en Emakumeon* Etxea (bilingüe). «Es necesario un acompañamiento sensible, recursos adecuados y un cambio social que permita visibilizar y humanizar los procesos de duelos gestacionales, perinatales y neonatales. En esta charla se ofrecerá información, apoyo y recursos a familias, se compartirán experiencias y se reflexionará sobre la humanización de la atención», han explicado desde la organización.