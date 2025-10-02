Surf inclusivo y campeonato local de surf, este fin de semana en Itzurun

S.U. zumaia. Jueves, 2 de octubre 2025, 20:14 Comenta Compartir

La playa de Itzurun vivirá este sábado una intensa jornada con la celebración del campeonato local de surf, que dará comienzo a las 08.30 de la mañana, y de una nueva edición de las Jornadas de Surf Inclusivo, organizadas por el club de surf ZISKE en la colaboración con la Fundación 'la Caixa'.

La cita inclusiva, por su parte, tendrá lugar a las 11.30 horas. La iniciativa tendrá una duración aproximada de una hora y media. «Su objetivo es promover la inclusión y ofrecer a niñas y niños y jóvenes la oportunidad de disfrutar del surf, poniendo el broche final a las actividades extraescolares desarrolladas entre julio y septiembre», han explicado sus organizadores, y han añadido: «La coincidencia con el campeonato local permitirá combinar la emoción de la competición con la participación de todos los niños y niñas en una actividad abierta e inclusiva, fomentando valores como la integración, la diversión y el trabajo en equipo».

Desde ZISKE y Fundación 'la Caixa' han recordado que la realización de la actividad puede verse afectada por las condiciones del mar o del tiempo, y en caso de cualquier modificación, se avisará a las familias con antelación.

La organización invita a la comunidad de surf de la localidad y a la ciudadanía a acercarse y ser partícipes de esta jornada, que busca «acercar el surf a todos los niños y niñas, independientemente de sus capacidades, y consolidar a Zumaia como un referente en la promoción de actividades inclusivas en el entorno marítimo».

Campeonato local

El campeonato local se disputará en siete categorías: surf, bodyboard, Open, Maste, sub-18, femenina, y surf de longboard.

Las y los surfistas interesados en participar deberán inscribirse con antelación en la tienda Spot. El precio de participación por categoría será de 10 euros y cada persona podrá hacerlo en un máximo de dos categorías. El check-in será a las 08.00 horas.