Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El campeonato de surf local se disputará este fin de semana. S.U.

Zumaia

Surf inclusivo y campeonato local de surf, este fin de semana en Itzurun

ZISKE y la Fundación 'la Caixa' cerrarán las actividades de verano con una jornada especial

S.U.

zumaia.

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:14

Comenta

La playa de Itzurun vivirá este sábado una intensa jornada con la celebración del campeonato local de surf, que dará comienzo a las 08.30 de la mañana, y de una nueva edición de las Jornadas de Surf Inclusivo, organizadas por el club de surf ZISKE en la colaboración con la Fundación 'la Caixa'.

La cita inclusiva, por su parte, tendrá lugar a las 11.30 horas. La iniciativa tendrá una duración aproximada de una hora y media. «Su objetivo es promover la inclusión y ofrecer a niñas y niños y jóvenes la oportunidad de disfrutar del surf, poniendo el broche final a las actividades extraescolares desarrolladas entre julio y septiembre», han explicado sus organizadores, y han añadido: «La coincidencia con el campeonato local permitirá combinar la emoción de la competición con la participación de todos los niños y niñas en una actividad abierta e inclusiva, fomentando valores como la integración, la diversión y el trabajo en equipo».

Desde ZISKE y Fundación 'la Caixa' han recordado que la realización de la actividad puede verse afectada por las condiciones del mar o del tiempo, y en caso de cualquier modificación, se avisará a las familias con antelación.

La organización invita a la comunidad de surf de la localidad y a la ciudadanía a acercarse y ser partícipes de esta jornada, que busca «acercar el surf a todos los niños y niñas, independientemente de sus capacidades, y consolidar a Zumaia como un referente en la promoción de actividades inclusivas en el entorno marítimo».

Campeonato local

El campeonato local se disputará en siete categorías: surf, bodyboard, Open, Maste, sub-18, femenina, y surf de longboard.

Las y los surfistas interesados en participar deberán inscribirse con antelación en la tienda Spot. El precio de participación por categoría será de 10 euros y cada persona podrá hacerlo en un máximo de dos categorías. El check-in será a las 08.00 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  2. 2

    Jon Insausti será su relevo como alcalde y candidato en 2027
  3. 3

    4.000 alumnos con más de un 10 de nota se quedan fuera de la carrera deseada en la EHU
  4. 4

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
  5. 5

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
  6. 6 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  7. 7 Un concursante de OT 2025 critica el uso de las lenguas cooficiales: «Lo mejor es utilizar el castellano porque...»
  8. 8 Cierra una tienda que ha vestido a miles de guipuzcoanas: «Gracias por 43 años de confianza y amistad»
  9. 9

    La Real vestirá de Joma la próxima campaña
  10. 10 Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 víctimas con anuncios falsos de contacto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Surf inclusivo y campeonato local de surf, este fin de semana en Itzurun

Surf inclusivo y campeonato local de surf, este fin de semana en Itzurun